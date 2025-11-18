Otro socio del Valencia CF ya denunció al racista del sector 5

La información destapada por el periodista JM Bort en el diario Levante EMV sobre ese individuo ha tenido un nuevo capítulo. Ahora ese mismo medio ha desvelado que otro abonado del Valencia CF ya se quejó al club del comportamiento xenófobo de esta persona en octubre de 2022. Según adjunta JM Bort en este nuevo artículo ese aficionado contactó con el Valencia CF a través del correo electrónico, intercambiando varios mensajes. Sin embargo el socio afectado tuvo que cambiar de ubicación en Mestalla después de que el Valencia CF no aplicara ninguna medida efectiva. Este se sentaba solo dos filas por delante del racista del sector 5 y aportó pruebas al club, que no dio ninguna solución, beneficiando al denunciado.

“Negro de patera” o “moro de mierda” son algunos de los insultos denunciados por ese nuevo afectado, que contactó con el Valencia en varias ocasiones hasta febrero de 2023: “No tenemos por qué aguantar esto”. El protocolo del club en esa ocasión se asemeja a lo explicado por JM Bort en su artículo: colocar personal in situ para recabar pruebas y que los propios aficionados avisarán a los miembros de seguridad del estadio, pero la cosa quedó ahí hasta ahora, demostrando la ineficacia de la política anti racista del Valencia CF según este abonado.

La situación es muy similar a la que denunció el periodista de Levante EMV ante la Fiscalía de Delitos de Odio de València y desvelada en un artículo del pasado de 10 noviembre. En él se explicaba todo el proceso así como unos audios en los que se podía escuchar la verborrea racista de este individuo, pero que no era suficiente para que Valencia y LaLiga tomaran medidas efectivas.

Por su parte tal y como informó SUPERDEPORTE, a raíz de la información publicada por JM Bort el Valencia CF abrió un expediente de expulsión al racista del sector 5. Desde el club, que estaba informado de la situación según relata el citado periodista en su artículo, se señaló en su momento que en los partidos que siguió la conducta de este aficionado no pudo recoger ninguna actitud punible, pero que con las evidencias conocidas que ha reveló el rotativo valenciano en forma de audio, procederían a abrir este expediente. Asimismo, LaLiga, que también estaba alertada de la situación, ha solicitado personarse en la causa. Asimismo en este nuevo artículo se señala que los testigos dispuestos a declarar ha ascendido a 16. Ahora queda esperar que la situación se resuelva de una vez por todas y salga de Mestalla es individuo racista.