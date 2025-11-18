La oportunidad mundialista de Stole Dimitrievski

Esta noche, a las nueve menos cuarto, llegará la hora del partido internacional más importante en clave valencianista de este último parón de selecciones en 2025. El único jugador del Valencia CF que está compitiendo con los colores de su país, Stole Dimitrievski, apurará como titular en la portería las mejores opciones de Macedonia del Norte frente a Gales camino de la Copa del mundo 2026.

A pesar de que su futuro como valencianista volverá a estar en el aire en las próximas ventanas del mercado, a día de hoy, el guardameta normacedonio es la opción más plausible de que el club de Mestalla pueda contar con un mundialista en Estados Unidos, Canadá y México de entre los componentes de su plantilla 2025/26.

Stole Dimitrievski es el único internacional en una selección absoluta del Valencia. En los primeros meses de la temporada, el francoguineano Mouctar Diakhaby estuvo también ayudando a Guinea en la búsqueda de una plaza mundialista que finalmente ha acabado perdiendo en el grupo G de la fase de clasificación africana, en el que Argelia ha sido la dominadora. Además, Diakhaby está fuera de combate desde que se lesionase con el Valencia a principios de octubre en la visita a Girona.

Lucha por la segunda plaza tras Bélgica

En la fase de clasificación europea, Macedonia del Norte marcha en la segunda posición del grupo J, con dos puntos que Bélgica, que es líder. Los belgas cerrarán a la misma hora de hoy su participación recibiendo en Lieja al modesto combinado de Liechtenstein, que ha caído en todos sus partidos, acumulando 24 goles en contra y ninguno a su favor.

El primer puesto de Bélgica y el billete directo al Mundial está materialmente garantizado. A las 20:45 horas, Macedonia del Norte se enfrentará en Cardiff a País de Gales en un encuentro en el que lucharán por la segunda plaza o, en definitiva, por jugar la repesca, en mejores condiciones, a la caza de una plaza en tierras americanas en el verano de 2026. De perder la partida y acabar tercero, cualquiera de los dos países seguiría entrando en el último bombo del repechaje europeo, lo que haría mucho más duro el trayecto hacia uno de los últimos cuatro boletos vía UEFA.

Dimitrievski y sus compañeros parten con ventaja gracias a la diferencia de goles y el empate logrado en tierras balcánicas en el mes de marzo. Por ello, les vale tanto ganar como volver a empatar. Solo perderían la repesca si caen ante los galeses, que, eso sí, contarán para sí con el factor ambiental: más de 33 000 espectadores galeses volcados, incondicionalmente, en favor de los suyos.

La clasificación mundialista, en el caso de Macedonia del Norte, significaría un hito histórico para este país, que hasta 1991 formó parte de las repúblicas federales socialistas de Yugoslavia. En aquel año la República de Macedonia declaró su independencia y no comenzó a registrarse en los organismos responsables del deporte hasta 1993 y 1994.

Incluso, el conflicto por la denominación perduró hasta 2019. Grecia había rechazado durante años que el país de Dimitrievski adoptara el nombre de Macedonia, al existir como región histórica dentro del territorio heleno. En febrero de 2019, los dos estadios acordaron el uso de la denominación de Macedonia del Norte.

Dimitrievski incendió el ambiente con declaraciones polémicas

Si, a la postre, los normacedonios se clasificasen para el Mundial 2026 habría que ver cuál serían por entonces los colores como club que defendiese el portero. Con una opción en su contrato de ampliarlo por dos años más, Stole termina en junio próximo con el Valencia y mucho debería cambiar su situación para que dicha cláusula acabase ejecutándose.

A día de hoy, todo apunta a que Dimitrievski saldrá del Valencia y las puertas pueden abrirse bastante antes del verano, en enero. Antes, tanto el club como el entrenador tienen previsto requerirle que explique los motivos de las declaraciones que hizo en un medio de su país, quejándose, en su opinión, de que no compite en igualdad de condiciones con Julen Agirrezabala, y desvelando detalles del contrato del portero vasco.