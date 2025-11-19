Corberán apuesta por la continuidad

Carlos Corbrán está convencido de que el partido contra el Real Betis es el camino para levantar al equipo y construir una mejor dinámica de resultados. El entrenador acabó muy satiesfecho con lo que vio antes del parón y quiere darle continuidad en el derbi frente al Levante UD.

El técnico trabaja con la base táctica que sacó frente a los béticos, con algunas dudas en el once que no afectan a la estructura. El entrenador repetira con ese rol de Pepelu como pivote cercano a los centrales para sacar el balón, ganar amplitud con los laterales y generar una gran densidad en la zona central con André Almeida y Javi Guerra ofreciendo líneas de pase, además de la posición algo más centrada de los extremos.

Posicionamiento medio del Valencia CF contra el Real Betis / Sofascore

La búsqueda del bloque

El equipo fue más compacto que en toda la temporada y se acercó a ese posicionamiento que busca Corberán, en el que no solo es más sencillo encontrarse dentro del campo con la pelota si no que los jugadores están mucho más cerca para ejecutar una presión tras pérdida efectiva, tratando de evitar que el rival salga fácil y ataque la espalda de la defensa.

Esto es lo que Carlos coberán quiere repetir, con la diferencia, eso sí, de que su rival tendrá un comportamiento distinto al del Betis sobre el terreno de juego, obligando a los valencianistas a dar un paso más allá en su continuidad en el juego y en su propuesta de ser dominador sobre el césped, además de estar preparados para evitar que el cuadro granota encuentre a los futbolistas capaces de lanzar a Etta Eyong en profundidad.

Las dudas en el once

Más allá de la propuesta, las dos principales dudas que tiene Corberán son en banda derecha y en punta de lanza. Por un lado Luis Rioja se disputa un puesto con Diego López. El sevillano fue el artífice del gol del empate que levantó el ánimo del valencianismo y es un jugador con la experiencia y el bagaje para dar ese paso al frente. El asturiano, por su parte, está aportando un trabajo muy valorado por el entrenador.

Por lo que a la delantera se refiere, Corberán duda entre el papel más cercano al centro del campo de Lucas Beltrán o al más presente en el área y sus inmediaciones de Hugo Duro, ya que son apuestas muy diferentes tanto dentro de la propuesta de juego, porque condicionan hasta las opciones de salida de balón, como en función del rival.