Dimitrievski en su llegada a Valencia: “No tengo nada que decir”

El futbolista macedonio Stole Dimitrievski aterrizó esta tarde en Valencia en completo silencio tras su participación en el clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, en el que encajó una dura derrota por 7-1 ante Gales. Su llegada estaba rodeada de expectación después de las polémicas declaraciones que ofreció en un medio de comunicación nacional, en las que cuestionaba a su entrenador, Carlos Corberán, y afirmaba que Julen Agirrezabala juega por una cláusula contractual.

En el aeropuerto, cámaras de El Chiringuito y À Punt captaron al guardameta, que evitó responder a las preguntas y se limitó a afirmar: «No tengo nada que decir». Tal y como adelantó Superdeporte, el jugador tiene pendiente una reunión este jueves con Corberán para analizar el alcance de sus palabras.

Un conflicto que amenaza con abrirse en Paterna

El ‘caso Dimitrievski’ ha encendido las alarmas en el Valencia CF. Sus declaraciones, denunciando que Agirrezabala juega “sí o sí” por contrato, han molestado profundamente en el club y en el cuerpo técnico. En estos próximos días, tras su regreso de la concentración con Macedonia, el portero deberá ofrecer explicaciones directamente al técnico, a quien señaló de forma explícita, y también a su compañero.

Dimitrievski en el podcast de Lazarov / YT: LAZAROV

Corberán quiere transmitirle dos mensajes clave: que nadie juega por contrato en su equipo y que los números que el portero citó sobre la supuesta cláusula de penalización del 30% no se ajustan a la realidad. Solo después de este cara a cara se decidirán las medidas a tomar.

Tres posibles escenarios sobre la mesa

En el Valencia CF se manejan tres rutas de actuación, todas condicionadas al grado de rectificación que muestre el guardameta en la reunión con su entrenador.

La opción más leve pasa por un simple toque de atención, siempre que Dimitrievski dé un paso atrás y se disculpe tanto con Carlos Corberán como con Julen Agirrezabala. El club considera imprescindible cerrar cuanto antes la herida para recuperar un clima de normalidad en un equipo que atraviesa una crisis de resultados y necesita unión más que ruido mediático.

Otro escenario apunta directamente a una sanción interna, ya que sus palabras rompen el código disciplinario del vestuario al señalar públicamente a un técnico y a un compañero, cuestionando su profesionalidad. En el club existe la sensación de que la acusación es especialmente grave porque siembra dudas sobre la integridad de la toma de decisiones deportivas y sobre el propio funcionamiento interno de la plantilla.

Carlos Corberán da órdenes durante el empate entre Alavés y Valencia en Mendizorroza / EFE

La tercera vía es la del castigo deportivo, una medida que Corberán no descarta si percibe que el portero no rectifica o no comprende la magnitud de sus declaraciones. La posibilidad de dejarle en el banquillo en la eliminatoria de Copa del 4 de diciembre en Cartagena y apostar por Cristian Rivero está sobre la mesa. No obstante, el entrenador es consciente de que se trata de un movimiento delicado: desde la planificación de verano, su idea ha sido competir con “dos porteros de nivel”, y a día de hoy, a la espera de lo que ocurra en el mercado de invierno, Dimitrievski sigue siendo su segundo guardameta de referencia.

Más allá de la decisión final, en Paterna se asume que este episodio marcará un antes y un después para el macedonio: su capacidad para reconducir la situación determinará si el conflicto se queda en un incidente puntual o deriva en un cambio significativo en la jerarquía de la portería.