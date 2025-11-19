Todos los jugadores del Valencia CF que han disputado el Mundial sub-17

El Mundial sub-17 es uno de esos torneos que pueden suponer un punto de inflexión en la carrera deportiva de muchos jóvenes. Todavía en edad adolescente, la gran mayoría de los jugadores que participan aún no han debutado como profesionales y sus nombres pueden sonar desconocidos para mucha gente. No obstante, la visibilidad que otorga el campeonato puede marcar un antes y después en la trayectoria de los jugadores, como ha sucedido con muchos de los valencianistas que lo han disputado.

El más reciente es Ismail El Aoud, extremo del Juvenil B del Valencia CF y de la selección de Marruecos sub-17. El futbolista africano se encuentra actualmente disputando el torneo y, tras eliminar en octavos de final a Mali con un magnífico doblete, se medirá a Brasil en la siguiente ronda. Por su parte, Aoud ya lleva cuatro tantos en lo que lleva de competición y ya se ha convertido en una de las sensaciones del Mundial. Con Marruecos a dos partidos de la final, Aoud podría regresar a València en los próximos días con un gran título 'bajo el brazo'.

Las últimas joyas que se han pulido en Paterna

En las categorías inferiores de la selección española siempre hay valencianistas que, además de jugar en Paterna, siguen forjándose de forma paralela con el combinado nacional. Algunos de los más habituales durante los últimos años son Raúl Jiménez y Pablo López, quienes disputaron en 2023 el Mundial sub-17 en Indonesia. Tan solo dos años después, el guardameta alicantino milita en el Valencia Mestalla y el extremo murciano ya ha debutado en partido oficial con el primer equipo. En verano se marchó cedido al Mirandés en Segunda División para continuar con su crecimiento, pero una lesión en la rodilla le mantendrá apartado de los terrenos de juego durante toda la temporada.

Durante el Mundial de 2019, celebrado en Brasil, hubo una amplia representación valencianista, aunque algunos vistieron la camiseta del murciélago 'a posteriori'. En la convocatoria de David Gordo se incluyó a Joseda Menargues y a Jordi Escobar. Seis años después, Menargues milita en el CD Teruel de Primera Federación y Escobar en el AVS Futebol de la primera división portuguesa. Por otro lado, en la lista del seleccionador también aparecían Ilaix Moriba y Germán Valera que, aunque en ese momento no eran valencianistas, sí jugaron como locales en Mestalla unos años más tarde.

Joseda Menargues y Jordi Escobar posan con la camiseta de España / Valencia CF

Los grandes nombres de India 2017

La convocatoria de España en el Mundial de 2017, llevado a cabo en la India, está plagada de futbolistas que ahora gozan de un gran renombre. Entre ellos, surgen dos jugadores que 'dieron el salto' a la élite del fútbol en Mestalla, Ferran Torres y Hugo Guillamón. Junto a Abel Ruiz y Víctor Chust, que también tuvieron su paso por la 'factoría' Paterna, los cuatro valencianos llegaron a la final del torneo, aunque el desenlace no fue positivo para España.

La 'perla' del Valencia en Nigeria 2009

Para encontrar al siguiente valencianista hay que remontarse varios años atrás, pues entre 2017 y 2009 España no clasificó a ningún Mundial. Unos meses antes de que 'La Roja' bordase su primera estrella en el escudo, la selección sub-17 certificó el tercer puesto en Nigeria. Allí comenzó a brillar Isco, que en ese momento representaba al Valencia CF. Poco tiempo después abandonó la disciplina valencianista poniendo rumbo a Málaga. Y el resto es historia.

Dos años antes, en Corea del Sur 2007, fue Ximo Forner el que representó al murciélago. El castellonense tocó el cielo con sus dedos, aunque el desenlace fue cruel con la selección española, que perdió en penaltis ante Nigeria en la final. Ahora, Forner, a sus 35 años vive su última etapa como futbolista en la UD Vall de Uxó de Tercera Federación.

Isco - Valencia / SD

Finlandia 2003, una convocatoria repleta de valencianistas

La mayor representación valencianista llegó en Finlandia 2003, con cuatro futbolistas. Entre ellos se encuentra una leyenda del fútbol español y del Valencia CF, David Silva. El canario permaneció cuatro temporadas en la primera plantilla del Valencia, donde formó un trío memorable junto a Juan Mata y David Villa. En 'clave' selección fue uno de los pocos participantes en todas las etapas del trienio 2008-2012 en el que la selección alza dos Eurocopas y un Mundial, dejando un gran legado en todos los lugares en los que estuvo. Junto a Silva, llegaron a la final del torneo los también valencianistas Manuel Ruz, Sisi y Miguel Pallardó.

Finalmente, el primer valencianista que portó la casaca nacional en un Mundial sub-17 durante este siglo fue Diego Alegre, que hizo lo propio en 2001 en Trinidad y Tobago. Son muchos los jugadores del Valencia que dieron sus primeros pasos con España en un Mundial sub-17 en el pasado, aunque el escudo valencianista sigue estando representado en el presente con Ismail El Aoud, y seguro que también lo estará en el futuro con otros futbolistas.