Así ha repartido La Liga las fechas al Valencia CF en lo que va de temporada

La Liga ha confirmado los horarios de la jornada 17 de La Liga, el Valencia CF jugará por tercera vez esta temporada un viernes. Jugar los lunes y viernes es considerado por los clubes como algo negativo, su planificación semanal está supeditada al partido y los aficionados tienen mayor dificultad para asistir al estadio.

Calendario del Valencia CF

Los de Carlos Corberán han disputado 12 jornadas de competición, y ya conoce la fecha exacta de las siguientes cinco jornadas. Con 17 fechas ya oficiales, siendo casi el ecuador de la competición, ya se puede saber lo 'afectado' que se ha visto el Valencia CF por partidos entre semanas. El conjunto valencianista ha disputado seis partidos el sábado, siendo el día de la semana que más han jugado. Le sigue el domingo con cuatro partidos, el viernes con tres, y lunes y martes con dos.

El Valencia CF, con el partido ante el RCD Mallorca, sumará siete partidos entre semana, con uno de los mayores porcentajes de la competición (41,1%).