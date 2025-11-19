Mestalla cuenta las horas para vivir el Derbi de Valencia
Los entrenadores de Valencia y Levante, y los principales capitanes de ambos equipos, hicieron el tradicional posado con vistas a un partido que se volverá a jugar en la capital del Turia tres años y medio después
El Camp de Mestalla activa la cuenta atrás para vivir el primer Derbi de València después de tres años y medio. Valencia y Levante se medirán con la necesidad de ganar, alejarse de zona baja y, de paso, sacar pecho por vencer al rival ciudadano. Sin embargo, la competitividad entre ambos equipos solo reinará sobre el césped a lo largo de los 90 minutos que durará el partido.
Poco más de 48 horas antes, Carlos Corberán, José Luis Gayá, Julián Calero y José Luis Morales, en representación de Valencia y Levante, llevaron a cabo el tradicional posado sobre el escenario del encuentro con las equipaciones de ambos conjuntos, en un acto abierto a los medios de comunicación y donde los periodistas no pudieron hacerles preguntas a los protagonistas.
Partido especial
Sin embargo, tanto los capitanes como los entrenadores hicieron una declaración hablando de la especialidad del Derbi, de las emociones que despierta un partido que detiene a la ciudad y de las ganas que tienen no solo de competirlo, sino también de salir victoriosos.
