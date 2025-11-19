El Nou Mestalla avanza su construcción con la llegada de los anclajes de la cubierta

El Nou Mestalla ha entrado en una fase visible de transformación tras meses de planificación y discreto movimiento interno. En los alrededores del estadio ya se aprecian señales evidentes de que la obra avanza hacia uno de sus hitos más importantes: la instalación de la cubierta.

Construcción Nou Mestalla / JM López

La llegada de los anclajes activa el siguiente paso

Los anclajes que formarán parte de la futura cubierta han comenzado a depositarse en el interior del recinto, tras ser fabricados mediante procesos off site. Estas piezas, cruciales para sostener el entramado superior del estadio, permanecen almacenadas en la obra a la espera de recibir las grandes vigas de acero que completarán la estructura, producidas por la misma empresa que participó en proyectos como el Bernabéu o el Metropolitano. La previsión técnica apunta ahora a que el montaje de la cubierta pueda iniciarse a finales de noviembre, adelantándose respecto al calendario inicial que situaba esta fase en el mes de diciembre.

Obras Nou Mestalla / JM López

Una cubierta ligera, moderna y de ingeniería avanzada

El diseño de la cubierta contempla un peso aproximado de 4.800 toneladas, apoyado sobre 50 pilares de acero S355 que constituirán la estructura exterior del estadio. Estas columnas, de sección rectangular (en medidas que oscilan entre 1200x760 mm, 1400x850 mm y 1400x760 mm) contarán con rigidizadores longitudinales y transversales para incrementar su resistencia. Sobre ellas se instalará una cubierta elegante, moderna, liviana y resistente, compuesta por cables tensados y desarrollada con los últimos avances tecnológicos.

El movimiento constante en el Nou Mestalla refuerza la expectativa de que la obra pueda completarse en el verano de 2027, fecha marcada como objetivo para la inauguración. Con la fase de la cubierta a punto de activarse, el estadio entra en un punto de inflexión que determinará el ritmo del proyecto en los próximos meses.