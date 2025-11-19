Novedades en el 'caso Ugrinic'
El centrocampista helvético ha completado los entrenamientos de esta semana y después de un largo proceso apunta a la convocatoria frente al Levante UD
Todavía no se puede cantar victoria por la sensibilidad de la lesión, pero Filip Ugrinc puede estar a las puertas de volver a competir. Después de un largo proceso, de vaivenes motivados por su tendinopatía, el centrocampista suizo tiene entre ceja y ceja el partido contra el Levante UD para reaparecer.
El futbolista helvético ha completado las sesiones de entrenamiento de esta última semana después de un largo proceso de recuperación por el agudo dolor que ha sentido en su rodilla estos últimos meses que le ha llevado a entrar y salir de los entrenamientos del equipo en repetidas ocasiones.
El jugador se siente mucho mejor y su vuelta parece cercana, algo que Carlos Corberán espera con muchas ganas. El jugador debe llegar para aportar más opciones, músculo y versatilidad a un centro del campo que está sufriendo mucho esta campaña.
Foulquier, cerca
El lateral de Guadalupe ha completado esta semana menos entrenamientos con el grupo, pero su regreso se antoja cercano. Quizás sea precipitado pensar que pueda jugar en el derbi, pero con casi total seguridad estará listo para el siguiente choque.
Sin Diakhaby ni Ramazani
Los lesionados de carácter muscular van por otro camino. Ni Mouctar Diakhaby ni Largie Ramazani están todavía listos para voler y no lo harán hasta el mes de diciembre. Todavía no completan entrenamientos con el grupo, por lo que Corberán no podrá contar con ellos en los próximos partidos.
