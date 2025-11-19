"Va a ser un partido de detalles"
José Luis Gayà y Carlos Corberán representaron al Valencia CF en el acto previo al derbi y dieron las claves del partido
Valencia CF y Levante UD se dan cita en Mestalla en un partido clave en la lucha por la permanencia, pero en el que hay en juego mucho más que tres puntos. Ambas entidades hicieron el protcolario acto prederbi en el escenario del encuentro.
En él, los dos representantes del Valencia CF dedicaron unas palabras a lo que esperan que suceda el próximo viernes. En primer lugar, Carlos Corberán destacó el papel de Mestalla: "La respuesta de nuestra afición es una maravilla, cada semana el apoyo que tenemos… que el viernes esté el estadio lleno Mestalla es un plus de motivación, de energía, de satisfacción y es un orgullo representar una afición tan grande", exponía el de Cheste.
Gayà destacó el poderío a domicilio del Levante
Posteriormente fue José Luis Gayà el encargado de tomar la palabra ante las preguntas del 'speaker' en un acto en el que no hubo preguntas de los peridodistas. El capitán destacó la dificultad que puede entrañar la contienda: "Esperamos un partido complicado. Es la realidad. El Levante ha empezado muy bien la temporada. Fuera de casa está consiguiendo resultados y está compitiendo en campos importantes. Va a ser un partido de detalles, muy disputado que esperemos que caiga de nuestro lado", explicaba el 'capi'.
Los dos encargados de hablar por parte del conjunto de Mestalla mostraron su respeto hacia el rival y departieron en el túnel de vestuarios antes de las fotos con sus homólogos.
- Carta de Kiat Lim al valencianismo
- Dimitrievski, humillado (7-1) y con el Mundial en el aire antes de la reunión con Corberán
- Cañizares: 'Ese muchacho (Kiat Lim) no puede representar jamás al Valencia CF
- Valencia Basket se reencontrará con dos viejos conocidos este viernes en el Roig Arena
- El Barça le hace al Athletic la misma 'jugarreta' que al Valencia
- Exhibición de la joya marroquí del Valencia en el Mundial sub-17
- Guía del recorrido Maratón Valencia 2025: plano, altimetría y puntos clave
- Así queda el equipo de España para la Copa Davis tras la baja de Carlos Alcaraz