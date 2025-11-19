Valencia CF y Levante UD se dan cita en Mestalla en un partido clave en la lucha por la permanencia, pero en el que hay en juego mucho más que tres puntos. Ambas entidades hicieron el protcolario acto prederbi en el escenario del encuentro.

En él, los dos representantes del Valencia CF dedicaron unas palabras a lo que esperan que suceda el próximo viernes. En primer lugar, Carlos Corberán destacó el papel de Mestalla: "La respuesta de nuestra afición es una maravilla, cada semana el apoyo que tenemos… que el viernes esté el estadio lleno Mestalla es un plus de motivación, de energía, de satisfacción y es un orgullo representar una afición tan grande", exponía el de Cheste.

Gayà destacó el poderío a domicilio del Levante

Posteriormente fue José Luis Gayà el encargado de tomar la palabra ante las preguntas del 'speaker' en un acto en el que no hubo preguntas de los peridodistas. El capitán destacó la dificultad que puede entrañar la contienda: "Esperamos un partido complicado. Es la realidad. El Levante ha empezado muy bien la temporada. Fuera de casa está consiguiendo resultados y está compitiendo en campos importantes. Va a ser un partido de detalles, muy disputado que esperemos que caiga de nuestro lado", explicaba el 'capi'.

Los dos encargados de hablar por parte del conjunto de Mestalla mostraron su respeto hacia el rival y departieron en el túnel de vestuarios antes de las fotos con sus homólogos.