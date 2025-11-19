El racista del sector 5, expulsado de Mestalla
El club comunica al aficionado que abre un expediente sancionador y queda expulsado con efecto inmediato. De esta forma, no estará en el derbi y no podrá regresar hasta nueva orden
El racista del sector 5 no podrá acceder a Mestalla el viernes para ver el partido entre el Valencia y el Levante. El club ha comunicado este martes al aficionado que abre un expediente sancionador y queda expulsado con efecto inmediato. De esta forma, no podrá regresar hasta nueva orden. Mientras tanto, avanza la investigación abierta tras la denuncia presentada ante la Fiscalía de Delitos de Odio de Valenci
Tal y como ha publicado Levante EMV, el abonado denunciado tiene un plazo para defenderse de los hechos denunciados, tal como contempla el protocolo del expediente abierto por el club de Mestalla por la vía administrativa. Además, la Liga ha pedido personarse en caso de que prospere la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público.
En las últimas horas, el periodista JM Bort también ha informado que otro abonado del Valencia CF ya se quejó al club del comportamiento xenófobo de esta persona en octubre de 2022. Según adjunta en este nuevo artículo ese aficionado contactó con el Valencia CF a través del correo electrónico, intercambiando varios mensajes.
Sin solución
Sin embargo, el socio afectado tuvo que cambiar de ubicación en Mestalla después de que el Valencia CF no aplicara ninguna medida efectiva. Este se sentaba solo dos filas por delante del racista del sector 5 y aportó pruebas al club, que no dio ninguna solución, beneficiando al denunciado.
