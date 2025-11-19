Tebas 'castiga' al Valencia con otro viernes

LaLiga ya ha hecho oficial los horarios de la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que arrancará el viernes 19 de diciembre a partir de las 21:00 horas con el enfrentamiento entre el Valencia CF y el RCD Mallorca en Mestalla y finalizará con el partido del lunes a las 21:00 horas en San Mamés, donde se medirán Athletic Club y RCD Espanyol. De esta forma, los de Corberán volverán a jugar un lunes, algo que ya ha sucedido demasiadas ocasiones durante la temporada.

Un porcentaje demasiado alto

Después de conocer los horarios de las 17 primeras jornadas, la conclusión es clara, y es que el Valencia ha jugado sus encuentros el viernes o el lunes demasiadas veces. Con el partido ante el Mallorca del próximo viernes 19 de diciembre, el conjunto valencianista habrá disputado el 35% de sus partidos ligueros entre semana (6/17). El resto de encuentros que ha jugado o jugará viernes son el del pasado 29 de agosto ante el Getafe y el del próximo 21 de noviembre frente al Levante UD.

Por su parte, el lunes también ha disputado otros tres encuentros: el del próximo 1 de diciembre en Vallecas contra el Rayo, el del 20 de octubre frente al Deportivo Alavés y el del Real Oviedo en Mestalla. Este último se terminó jugando el martes siguiente debido a la alerta roja por las lluvias, pero en un principio estaba decretado para el lunes 29 de septiembre. Además, los datos son aún más altos si contamos el enfrentamiento ante el Espanyol de la jornada intersemanal, disputado el martes 23 de septiembre, pues sumaría un 41% de partidos disputados entre semana (7/17).

Danjuma festeja con la señal de la 'Cobra' el gol que le hizo al Oviedo / José Manuel López

Polémica por disputar el derbi un viernes

Entre todas las jornadas que ha disputado entre semana, hay una fecha que no gustó especialmente, la del derbi de València, que se disputará este viernes a las 21:00 horas en Mestalla. Por su parte, Julián Calero clamó por el horario elegido para el Valencia-Levante: "No he visto ningún derbi de una ciudad importante que se juegue viernes". El técnico granota, además, mostró su descontento porque sus tres internacionales empalmarán su vuelta a la capital del Turia con el duelo en Mestalla.