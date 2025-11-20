Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: "Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están"

España es un país de porteros. En la historia del fútbol patrio son decenas los guardametas que se han colado entre los mejores del mundo. Daba igual la época, ya que siempre destacaba alguno. No hay más que ver el nivel actual de la portería de Luis de la Fuente o el que tenía antes Vicente del Bosque o Luis Aragonés. Incluso en épocas menos doradas, los tres palos estaban bien cubiertos tanto para la Selección como para los grandes equipos españoles. Real Madrid, FC Barcelona, Valencia CF, Athletic Club o Atlético de Madrid, los grandes clubes históricos de LaLiga, han disfrutado de grandes leyendas en las últimas décadas.

Uno de ellos fue Andoni Zubizarreta, tan sobrevalorado como infravalorado; tan criticado como alabado. Lo que está claro es que fue tan bueno como discutido. Canterano del Alavés, muy joven se fue al Athletic para hacer historia en los años 80 y en 1986 fichó por el FC Barcelona, siendo pieza vital del Dream Team de Johan Cruyff durante casi una década. En 1994, tras el Mundial de EEUU, fichó por el Valencia CF, con quienes estuvo cuatro años como guardameta indiscutible. Tras este periplo, el vasco colgó los guantes, dejando paso a Santiago Cañizares, el mejor guardameta de la historia de Mestalla y uno de los mejores de la de España.

Episodio de Zubizarreta en el Valencia CF

Alejado en estos momentos del mundo del fútbol, Zubizarreta reside en San Sebastián, pero todavía se le considera una voz autorizada para hablar de ese mundillo al que le dedicó prácticamente toda su vida. En el programa radiofónico de 'Julia en la Onda' de OndaCero, contó un episodio que le sucedió acudiendo al entrenamiento del equipo, en Valencia. "En mi traspaso, cuando me fui del Barça al Valencia, en ese proceso, habíamos perdido en Atenas 4-0 en la final de la Champions. Al inicio de esos meses en Valencia las cosas fueron buenas, teníamos a Parreira y había muy buenos jugadores. Empezamos muy bien la Liga, y hacia el mes de octubre un día yo, vivía en Rocafort e iba a Paterna, que está a cinco minutos en coche. Un día, al cruzar, no sé por qué, paré el coche y estuve aparcado durante no sé cuánto tiempo. Lo que yo pensé que fueron cinco minutos, se alargó mucho más"; contó Andoni.

Carlos Alberto Parreira. / EP

"Hubiera sido un buen motivo para ir a terapia"

"Después, cogí el coche y me dirigí al entrenamiento. Cuando llegué, ya había terminado. Parreira me miró y me dijo: '¿Qué ha pasado? Usted es profesional'. Estuve dos horas aparcado, y hay dos horas de mi vida que no sé dónde están. Ese hubiera sido un buen motivo para ir a terapia y poder haberlo trabajado", confesó el mítico Zubizarreta.