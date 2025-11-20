Corberán valora la salida de Corona y los cambios de Gourlay

Carlos Corberán ha repasado la actualidad del Valencia CF y se ha referido a la salida de Miguel Ángel Corona de la dirección deportiva del club. El técnico ha valorado su marcha y los cambios que prepara el CEO de Fútbol Ron Gourlay en la estructura deportiva.

Corberán ha reconocido que su relación profesional con Corona fue "estrecha" y le ha deseado suerte en su nueva etapa en el Panathinaikos. "Lamento no darte tanta info como tú pides, pero desde que llegué la valoración de Corona es previa a mi llegada. Desde mi llegada, mi relación con él fue estrecha y diaria y por ello le deseo suerte en esa nueva etapa".

Miguel Ángel Corona es pasado del Valencia CF desde la semana pasad. El club hizo oficial la salida del director deportivo mediante una escueta nota en su página y a última hora del pasado jueves. "El Valencia CF anuncia la finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona. El Club quiere agradecerle su compromiso durante los últimos cinco años y le desea éxito en el futuro".

El plan de Gourlay

El de Cheste también se ha referido a los cambios que quiere poner en marcha Ron Gourlay en el organigrama técnico del Valencia, aunque ha preferido "centrarse" en el Derbi . "Sobre la nueva estructura no soy yo quien puede responder a ello. Debo centrarme en el juego, la mentalidad del equipo y su personalidad. Es mi función. No puedo darte respuesta a esas inquietudes normales".