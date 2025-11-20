Corberán valora la salida de Corona y los cambios de Gourlay
El técnico ha reconocido que su relación profesional con el exdirector deportiva fue "estrecha" y le ha deseado "suerte" en su nueva andadura en el Panathinaikos
Carlos Corberán ha repasado la actualidad del Valencia CF y se ha referido a la salida de Miguel Ángel Corona de la dirección deportiva del club. El técnico ha valorado su marcha y los cambios que prepara el CEO de Fútbol Ron Gourlay en la estructura deportiva.
Corberán ha reconocido que su relación profesional con Corona fue "estrecha" y le ha deseado suerte en su nueva etapa en el Panathinaikos. "Lamento no darte tanta info como tú pides, pero desde que llegué la valoración de Corona es previa a mi llegada. Desde mi llegada, mi relación con él fue estrecha y diaria y por ello le deseo suerte en esa nueva etapa".
Miguel Ángel Corona es pasado del Valencia CF desde la semana pasad. El club hizo oficial la salida del director deportivo mediante una escueta nota en su página y a última hora del pasado jueves. "El Valencia CF anuncia la finalización de su relación contractual con Miguel Ángel Corona. El Club quiere agradecerle su compromiso durante los últimos cinco años y le desea éxito en el futuro".
El plan de Gourlay
El de Cheste también se ha referido a los cambios que quiere poner en marcha Ron Gourlay en el organigrama técnico del Valencia, aunque ha preferido "centrarse" en el Derbi . "Sobre la nueva estructura no soy yo quien puede responder a ello. Debo centrarme en el juego, la mentalidad del equipo y su personalidad. Es mi función. No puedo darte respuesta a esas inquietudes normales".
- Dimitrievski, humillado (7-1) y con el Mundial en el aire antes de la reunión con Corberán
- Novedades en el 'caso Ugrinic'
- Exhibición de la joya marroquí del Valencia en el Mundial sub-17
- Los avances en las obras del Nou Mestalla, en imágenes
- Valencia Basket se reencontrará con dos viejos conocidos este viernes en el Roig Arena
- Tebas 'castiga' al Valencia con otro viernes
- El compromiso de Yarek con la selección: ¿Por qué no ha jugado con la Sub-21?
- Un exjugador del Valencia y Levante denuncia insultos homófobos