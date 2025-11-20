David Navarro: "Conforme llegan ahora los equipos hay mucha igualdad, que antes no la había"

Son muchos los jugadores que han vestido las camisetas de Valencia CF y Levante UD a lo largo de su vida. Algunos han cambiado de elástica en fútbol base, en filial o tras pisar el primer equipo. David Navarro es uno de ellos y se muestra orgulloso de ello. El de Puerto de Sagunto es centenario defendiendo ambos escudos (145 con el Valencia CF y 119 con el Levante UD) y pocos son los jugadores que pueden estar a su altura con estos registros compartidos. Ahora, con el Derbi a la vuelta de la esquina, el exjugador ha estado en l’Informatiu de VCF Media Radio para hablar sobre el derbi de la ciudad.

Derbis

“Todos los derbis son especiales. El pulso va más elevado que cualquier otro partido, siempre tienes un plus más. Hay mucha rivalidad y conforme llegan ahora los equipos hay mucha igualdad, que antes no la había. Se vivirá de una forma más intensa incluso. Recuerdo los derbis de Mestalla con la afición. Siempre son partidos bonitos de jugar. Fuera de casa, en el Ciutat de València, solo he jugado una vez. En ese año bajó el Levante UD y fue una lástima”.

Próximo partido en el Camp de Mestalla

“Va a ser un partido muy igualado. El Valencia CF, en casa, debe llevar la iniciativa del juego y ganar ante la afición. El Valencia CF y el Levante UD están muy juntos en la clasificación. Ojalá se vivan muchos más derbis”.

Punto de inflexión

“El Valencia CF necesita la victoria y ese plus de confianza de ganar un derbi te da un salto más y limpiar la cabeza para mirar más allá en los próximos partidos”.

La grada de animación en Mestalla / VCF Media

Apoyo de Mestalla

“La afición nunca falla, aprieta fuerte. El Valencia CF lo tiene que aprovechar”.

Partido ante el Real Betis

“Fue el más completo hasta ahora de la temporada. El Valencia CF mereció ganar”.