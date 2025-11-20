Corberán: “Queremos revertir la dinámica, venimos de mejorar sensaciones pero no resultados”

El técnico del Valencia CF habló para los medios en la previa del choque de Mestalla ante el Levante UD. Carlos Corberán fue cuestionado sobre la reciente polémica de Stole Dimitrievski, confirmado que el macedonio ha sido sancionado económicamente según el régimen interno del club, más allá de pedir perdón tanto a sus compañeros como al staff. Con todo ello, el preparador ha dado por zanjado el tema. A su vez, ha dado el parte de bajas y la última hora de los que todavía siguen fuera de la dinámica. Sobre Corona sólo ha tenido buenas palabras y no ha querido mojarse sobre el mercado de fichajes de invierno. Respecto al Derbi, ha recalcado la importancia de seguir mejorando y poder ofrecer la victoria a Mestalla.

Final | Corberán analiza la última hora del Derbi

Y con esto termina la rueda de prensa de Carlos Corberán. Ahora comentamos todo lo sucedido en la web de SUPER. Estate atento y no te pierdas nada del análisis.

Brotes verdes. Mañana lo sabremos. He visto a la plantilla con muchas ganas y entrenando muy bien todos los días. Luego veremos si nos ha venido mejor o peor el parón.

Partido en viernes puede beneficiar por menos internacionales. No fijamos el día ni los horarios. Todos construimos plantillas para poder superar lesionados o sancionados. Ya planteamos entrenamientos y cargas por las mañanas o tardes y llegamos en igualdad.

Sustituto de Corona. La historia del Valencia CF y la grandeza de este club hace que en el mundo se conozca. Es un tema que por un lado deseo más en que la afición vea a ese Valencia que queremos y en mi foco está eso. El VCF habla ya por sí solo.

Disparos a puerta de Lucas Beltrán y sistema de ataque. A nivel de juego el equipo siempre tiene que tener posibilidades en un partido. El equipo puede salir con dos centrales, acortando lateral o según salga el rival puedes genrar más superioridad. En función de lo que pase el equipo deberá buscar su disposición. Lucas tiene un perfil diferente a Hugo Duro.

¿Partido especial? ¿Relación con Calero? Paso demasiadas horas con el club. Es un partido especial por muchos motivos. Queremos darle a nuestra afición el mejor de los resultados que se merece. el equipo tiene ganas de que llegue el partido y competirlo, siendo conscientes de la exigencia. Sobre Calero tenemos personas en común, aunque no habíamos coincidido. Por enciama de eso valoro su trabajo. consiguió devolver al Levante a Primera y está haciendo un equipo muy competitivo y son un equipo duro que costará de superar. Tiene mucho que ver Julián.

Etta Eyong. ¿Cuánto lo quiso el pasado verano? Cuando un jugador consigue esos números de goles y asistencias demuestran la importancia de un jugador. Tiene capacidad de finalizar y también de presionar. Es un buen delantero que mañana nos tiene que aumentar la capacidad de concentración y exigencia que ya de por sí nos van a ofrecer. Estoy contento con Hugo Duro y Lucas Beltrán, así como Danjuma. Y mi objetivo es sacar rendimiento a los que tengo.

Sobre el Levante UD. Son un equipo muy competitivo y lo han demostrado ante muchos equipos grandes. Tienen la base del año pasado y han tenido incorporaciones que han mejorado el nivel del equipo. No creo demasiado en las dinámicas, pero sí en nuestra preparación.

Diakhaby y Ramazani. Dos lesiones son de una índole y dos de otras. Las musculares como estas son de larga duración y más o menos su fecha es similar, todavía quedan 10 días o dos semanas para ver si pueden estar con nosotros. Ambas están en buen camino y última fase.