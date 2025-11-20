Así está la enfermería del Valencia CF antes del derbi

El Valencia CF se enfrenta ante el Levante UD este viernes a las 21:00, enfrentamiento que será la vuelta del derbi valenciano tras 3 años de ausencia. Con Carlos Corberán por primera vez a los mandos en este mítico encuentro, el conjunto valencianista busca reafirmar esas buenas sensaciones ante el Real Betis Balompié y obtener esa 'bola de oxígeno' para dejar de mirar a la zona baja de la clasificación. Sin embargo, el técnico de Cheste no podrá contar con toda su plantilla al completo y tendrá que adaptarse con las piezas que tiene disponibles.

Lesiones musculares que se alargan

Diakhaby y Ramazani se mantienen fuera de los planes de Corberán para este viernes. Ambos persisten en sus lesiones musculares de larga duración y comparten hoja de ruta: aún deberán esperar entre diez días y dos semanas para saber si pueden reintegrarse plenamente al grupo. El club destaca que la evolución es positiva y que los dos se encuentran ya en la última fase del proceso, pero su presencia en el derbi está totalmente descartada.

Refuerzos condicionados pero disponibles

En el lado de las altas, la semana dejó noticias más favorables con Foulquier y Ugrinic. Los dos han retomado el trabajo con el grupo, aunque solo de forma parcial en el caso del francés y con mayor carga para el centrocampista suizo, que ya ha completado entrenamientos casi íntegros. Ambos jugadores estarán en la convocatoria ante el Levante UD, una decisión que supone un alivio para el técnico pese a que ninguno se encuentra aún al cien por cien y deberán continuar con sus tratamientos.

Corberán, entre la prevención y la necesidad

Con este panorama, el entrenador recupera efectivos pero sigue condicionado por la prudencia médica. El regreso de Ugrinic —tras varias semanas fuera— aparece como la novedad más consistente, mientras que Foulquier se perfila como un recurso disponible pero gestionado con cautela. A pesar de estos movimientos positivos, el Valencia llegará al derbi con dos bajas seguras y dos altas a medias, un escenario que obliga a Corberán a equilibrar necesidades competitivas y exprimir el máximo rendimiento de las altas disponibles.