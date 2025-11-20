Garay: "La lesión fue una excusa para terminar de echarme"

Los integrantes del último Valencia CF 'feliz', el equipo campeón del centenario, no olvidan el daño que Peter Lim les hizo a ellos y al escudo. A lo largo de este último lustro muchas han sido las voces de aquel vestuario que han cargado contra el máximo accionista, desde Dani Parejo hasta Cristiano Piccini pasando por Marcelino García Toral. También lo ha hecho hoy Ezequiel Garay.

El exdefensor central valencianista, mariscal de la defensa en aquel equipo que ganó la Copa del Rey, llegó a unas semifinales europeas y clasificó dos veces seguidas para la UEFA Champions League, ha concedido una enrevista a 'El Cafelito de Josep Pedrerol' y ha señalado al máximo accionista, además de denunciar que aprovecharon su lesión para despedirle.

Osimhen pugna un balón con Ezequiel Garay en Mestalla / EFE

El resurgir del Valencia depende de la marcha de Lim

Garay señaló que el Valencia "no levanta cabeza" y que "ojalá" se vaya Peter Lim del club: "Si no se va nada cambiará", espetó. Asimismo, el argentino señaló que no ve al Valencia en Segunda División: "Quiero mucho a su gente y a su afición. Me trataron muy bien... Y también mucha gente del club, quitando a los de arriba", en alusión no solo al propio Lim, sino también a directivos como el caso de Anil Murthy.

Sin renovar por ser contrario a la marcha de Marcelino

El exjugador blanquinegro denunció, al mismo tiempo, la manera de operar de Meriton: "Consigues entrar dos años en Champions, ganas la Copa al Barça de Messi y Luis Suárez... Y al siguiente año empieza a echar a gente que no le gustaba, a mí el primero", exponía Garay con una pausa antes de exponer que a él le dieron salida "por no estar de acuerdo con el despido de Marcelino".

Por último, señaló que su lesión fue una "grandísima excusa" para terminar de echarle y, con dolor, denunció que el club "le dejó tirado" en medio de su grave lesión de rodilla. El argentino ya no volvió a jugar y colgó las botas a los 34 años de edad.