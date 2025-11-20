Horario y dónde ver el Derbi entre Valencia y Levante

Mestalla está listo para un nuevo Derbi. El Valencia CF volverá a enfrentarse al Levante UD este viernes 21 de noviembre, a las 21:00 horas, encuentro que abre la Jornada 13 de LaLiga, que lleva después de una semana de 'descanso' por los partidos internacionales. Un Derbi que será el número 150, contando partidos oficiales y amistosos entre ambos conjuntos, que no lleva en un buen momento para ninguno de los dos conjuntos. Los dos equipos de la ciudad de València viven una situación delicada en la clasificación, con los de Julián Calero en puestos de descenso y los de Carlos Corberán fuera de esos puestos pero tan solo gracias a la diferencia de goles favorable que tiene con el Girona. Un duelo, por tanto, donde los tres puntos son muy importantes para ambos clubes, más allá de la rivalidad deportiva de ganar al vecino.

Para este encuentro, regresa de Foulquier tras mes y medio lesionado, así como también Ugrinic y Ramazani. Por lo tanto, el único que sigue en la enfermería es Mouctar Diakhaby. Con ellos, el Valencia buscará un triunfo que no consigue desde el 20 de septiembre ante el Athletic. Los encuentros internacionales no han afectado a Corberán en la preparación del partido puesto que el único jugador que va con su selección es Dimitrievski, precisamente el macedonio tiene que dar explicaciones a sus compañeros y al técnico por sus polémicas declaraciones sobre Agirrezabala.

Los protagonistas del acto previo al derbi / F. Calabuig

Si que ha tenido más problemas para preparar este encuentro Julián Calero. Kervin Arriaga llega a València el jueves por la tarde. Viaje muy largo y poco descanso para jugar el compromiso ante el Valencia, por lo que es probable que no sea de la partida. Por su parte, Etta Eyong ya está en Valencia después de no conseguir que Camerún acuda a la repesca para el Mundial. Los de Calero, de hecho, se ejercitan este jueves por la tarde a última hora para tratar de reunir a todos los jugadores a 24 horas del encuentro.

Horario y dónde ver

El Valencia CF-Levante UD será este viernes a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de la plataforma de pago DAZN. También puede seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es

Sin derrotas en Mestalla

Con respecto a los partidos de Primera División disputados en Mestalla, el Valencia CF no conoce la derrota frente al Levante UD. El primer encuentro fue el 28 de octubre de 1963, en el que el conjunto valencianista venció por cinco goles a tres. Desde ese enfrentamiento, el conjunto que actualmente dirige Carlos Corberán ha ganado 10 de los 16 encuentros jugados y ha empatado los 6 restantes.