¿Qué piensa Carlos Corberán del Levante UD y de Etta Eyong?

Mestalla acogerá lamentablemente un derbi en la zona baja de la clasificación entre ds equipos que buscan huir de la zona roja a la desesperada. Mientras que el Valencia CF se encuentra en medio de un proceso de reconciliación con su identidad, el cuadro granota está mostrando un talante más reconocible en busca de que las sensaciones vengan respaldadas por los resultados.

En la rueda de prensa de Carlos Corberán, el técnico de Cheste elogió a su homólogo por el tono competitivo que están mostrando: "Son un equipo muy competitivo y lo han demostrado ante muchos equipos grandes como FC Barcelona y Real Madrid. Tienen la base del año pasado y han tenido incorporaciones que han mejorado el nivel del equipo", señalaba.

El entrenador valenciano también profundizó en la figura del preparador madrileño: "Tenemos personas en común, aunque no habíamos coincidido. Por enciama de eso valoro su trabajo. consiguió devolver al Levante a Primera y está haciendo un equipo muy competitivo y son un equipo duro que costará de superar. Tiene mucho que ver Julián", ponía de manifiesto.

El nivel de Etta Eyong

La gran figura levantinista en este arranque de temporada está siendo, sin duda, Etta Eyong. El camerunés lleva seis goles y es sinónimo de peligro, una situación que analizó también Corberán: "Cuando un jugador consigue esos números de goles y asistencias demuestran la importancia de un jugador. Tiene capacidad de finalizar y también de presionar. Es un buen delantero que mañana nos tiene que aumentar la capacidad de concentración y exigencia que ya de por sí nos van a ofrecer", expuso.

Etta Eyong, durante el encuentro ante el Oviedo / LALIGA

El entrenador, que no desmintió el hecho de haber querido fichar a Eyong el pasado verano, defendió a los suyos: "Estoy contento con Hugo Duro y Lucas Beltrán, así como Danjuma. Y mi objetivo es sacar rendimiento a los que tengo", expuso.

Derbi un viernes

Por último, no quiso entrar en la polémcia de que LaLiga le haya impuesto el viernes a todo un derbi de la ciudad de Valencia: "Que sea viernes no es algo que estipulamos, por lo tanto nos adaptamos al día y hora del partido. Lo resaltable es la respuesta de la afición, ya que están las entradas agotadas. Y es lo que queremos independientemente del rival. Queremos hacer bien las cosas y es para lo que trabaja la plantilla y debe llevar al campo", exponía.