El 'salvavidas' del Valencia CF a Jordi Alba

Jordi Alba es para muchos el mejor lateral izquierdo de la historia de España. Fijo en el once de la Selección ganadora de la Eurocopa 2012 y con una carrera plagada de títulos, el futbolista catalán fue uno de los máximos exponentes de lateral moderno por su capacidad ofensiva y asociativa. Una grandísima parte del mérito, no obstante, hay que dársela al Valencia CF.

El futbolista terminó su formación en la Academia valencianista, en la que no solamente apostaron por él en reiteradas ocasiones, sino que también alumbraron todo su potencial hasta que Unai Emery decidió hacerlo debutar en la élite.

Emery supo descifrar su potencial

Jugador ofensivo durante toda su niñez y adolescencia, Emery supo leer desde el banquillo de Mestalla que Alba podía desarrollar una carrera muy exitosa desde el lateral por su capacidad para incorporarse al ataque y su calidad técnica combinada con una gran energía para repetirlo de manera constante.

Jordi Alba está a gusto en el Inter / EFE

La confianza del Valencia en Jordi Alba, no obstamte, vino de atrás. De cuando en el FC Barcelona no la tuvo y el conjunto de Mestalla decidió lanzarle un 'salvavidas' para que tuviera opciones de llegar a la élite, el lugar cuyo potencial le deparaba.

Los prejuicios del Barça

El conjunto azulgrana le descartó debido a su estatura, algo que le obligó a jugar en el Cornellà, lugar del que el Valencia CF le captó y le dio una oportunidad sin juzgarlo por los centímetros que medía... Y la decisión fue completamente acertada para todas las partes.

Esta historia, que siempre ha rodeado los inicios de Jordi, ha sido confirmada por él en una entrevista en El Larguero: "Es verdad, no es una leyenda. En otro programa os lo cuento. Podéis ver vídeos míos de pequeño. Se notaba muchísimo la diferencia. Había entrenadores que confiaban en mí y otros que no. Tenía claro que cuando saliera de allí me iba a ir al Cornellà. Acerté: me dijeron el primer año que, si me quería quedar, me quedara, pero que no iba a jugar. No me dieron opción de jugar, pedí la baja y fiché por el Valencia”, exponía.