Vicente Guaita ya tiene equipo. El gurdameta de Torrent, agente libre desde que se desvinculó del Celta de Vigo a final de la pasada temporada, firmará para lo que resta de temporada con el Parma italiano, equipo en el que tratará de ganarse la titularidad.

El meta valenciano estuvo esperando el desenlace del 'culebrón Stole Dimitrievski' para volver a casa si cuajaba algunas de las opciones para el macedonio, pero con el cierre de todos los mercados, el jugador se quedó en el conjunto valencianista y Guaita, que era una de las principales opciones, se quedó 'en tierra'.

Guaita, contra el Barcelona / SD

Otras vías en LaLiga

El torrentí exploró otras vías también en LaLiga, más concretamente las de RCD Mallorca o Levante UD, sondeos que no salieron hacia adelante... Pero llegó la vía de la Serie A con la opción del Parma, que con la lesión para 3-4 meses de Zion Suzuki, titular en el cuadro translpino, tuvo que recurrir al mercado de agentes libres y apostar por Guaita, tal y como avanza Fabrizio Romano.

Uno de los grandes deseos de Guaita era estar cerca de casa y cerró todas las puertas a marcharse a ligas exóticas en otros continentes, además de su voluntad de continuar en campeonatos competiivos después de haber demostrado su nivel en ligas como la española o la Premier League.

El reto de la Serie A

Ahora tendrá la oportunidad de conocer el tercer gran campeonato doméstico europeo jugando la Serie A con el Parma a sus 34 años, donde tratará de aportar toda su experiencia y buen hacer que le han convertido en un porterp titular en casi toda su longeva carrera.