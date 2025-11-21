Corberán recupera efectivos para el Derbi ante el Levante

El derbi valenciano entre el Valencia CF y el Levante UD abre este viernes la decimotercera jornada de la Liga con un encuentro que está marcado por la necesidad de huir del descenso y la igualdad en la clasificación, con tan solo un punto de diferencia. La plantilla valencianista se ha concentrado este mismo viernes por la mañana con dos grandes novedades entre los jugadores citados por Carlos Corberán para este encuentro.

Filip Ugrinic y Foulquier han entrado en la convocatoria tras entrenar con el grupo en las últimas sesiones de trabajo del equipo. Diakhaby y Ramazani son las únicas ausencias para el técnico, que ha completado la lista de citados con los canteranos Iranzo y Otorbi.

Pocos cambios de cara al once

Corberán apostará por la continuidad en el once titular que consiguió un valioso punto contra el Betis antes del parón. El equipo encontró un camino y la consigna es no salirse. El técnico medita repetir la alineación que tan buenas sensaciones dejó frente a los verdiblancos con las dos únicas dudas de Diego López por Luis Rioja y Lucas Beltrán por Hudo Duro. Dimitri Foulquier y Filip Ugrinic regresan a la lista, pero los dos partirán desde el banquillo. Mouctar Diakhaby y Largie Ramazani son bajas seguras por lesión.

Carlos Corberán, en la previa del Derbi ante el Levante, con sus jugadores. / Valencia CF

Cartel de 'No hay billetes'

Nadie se lo quiere perder en el verde. Tampoco en las gradas. Mestalla ha colgado el cartel de entradas agotadas y espera la mejor entrada de la temporada superando el récord de asistencia contra el Betis. Jugar en viernes no será impedimento. La afición del Levante también tendrá voz en el estadio con medio millar de aficionados granotas. Las 508 entradas que tenía el club a su disposición volaron la semana pasada en cuestión de minutos. Siempre hay ganas de derbi.