En Directo
Corberán habla del gol anulado y la tangana final
El entrenador valencianista ha destacado la conexión con Mestalla y la continuidad del equipo respecto al partido del Betis
¿Qué importancia puede tener la victoria?
"El partido de hoy es la continuidad del rendimiento del partido contra el Betis. Ahí el equipo cambió la sensación. No ha dejado de hacer lo que hizo el día de Betis. Siempre entrena con ilusión. El partido ha tenido momentos igualados y fruto de esa mentalidad y competitividad el equipo ha logrado la victoria"
¿Cómo valora la actuación de Julen Agirrezabala?
"Julen es un jugador que nos aporta calma y seguridad. Para mí los tres porteros están en una dinámica de trabajo muy positiva y eso se refleja en el campo".
¿Por qué está priorizando a Beltrán sobre Hugo Duro?
"Tenemos dos delanteros específicos. Ambos pueden jugar juntos porque son complementarios. Hugo es letal en el área y Beltrán nos ayuda a crear juego. Nos aportan cosas muy interesantes los dos"
¿Qué opina del gol anulado?
"Había un talón que rompía una posición legal que en directo no parecía fuera de juego. Supongo que el ángulo del VAR es diferente al que tenemos en el banquillo porque no había opción de creer que había fuera de juego. No era ventajoso pero son normas y hay que aceptarlas
¿Qué opina de las declaraciones de Calero sobre Hugo Duro?
"Hemos ganado como equipo. Todos los jugadores han luchado y han festejado como tenían que festejar. Ha sido un partido con tensión y mucha competitividad. No he podido ver ninguna acción pero la actuación de Hugo ha sido fundamental"
¿Qué Valencia le gusta más a Corberán, el de la primera o la segunda parte?
"El equipo desde el principio ha entendido el partido. Yo no esperaba el planteamiento del Levante, por eso la posición de Pepelu no era la de la semana anterior. Era difícil ir superando su bloque, perseguían las carreras de Diego y Danjuma. No me puedo quedar con una mitad porque el equipo ha ido trabajando el partido desde el principio. En la segunda mitad le hemos dado continuidad a la imagen de la primera"
¿Cuánto valor le da a la continuidad en el juego?
"Era importante. Desde el principio ha ido a por el partido. Al final hemos podido darle a la afición algo de lo mucho que le debemos. Es increíble cómo Mestalla ha animado del principio al final. Esa conexión nos hace fuertes y nos ayuda a competir"
