Corberán habla del gol anulado y la tangana final

¿Qué Valencia le gusta más a Corberán, el de la primera o la segunda parte?

"El equipo desde el principio ha entendido el partido. Yo no esperaba el planteamiento del Levante, por eso la posición de Pepelu no era la de la semana anterior. Era difícil ir superando su bloque, perseguían las carreras de Diego y Danjuma. No me puedo quedar con una mitad porque el equipo ha ido trabajando el partido desde el principio. En la segunda mitad le hemos dado continuidad a la imagen de la primera"