Golazo de chilena de Hugo Duro en el derbi

Hugo Duro ha entrado al terreno de juego en el minuto 54 con el objetivo de dar el gol que le estaba faltando al Valencia CF. Lo ha conseguido. El delantero madrileño ha marcado de chilena el gol de la victoria, en el que puede ser el mejor gol de su carrera.

Segundo gol en un derbi

Hugo duro ya conocía lo que es marcar en un derbi valenciano. En la temporada 2021/22, última del Levante UD en primera división, repartió dos asistencias en el Ciutat de Valencia y marcó el gol del empate en Mestalla.