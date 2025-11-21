Golazo de chilena de Hugo Duro en el derbi
El delantero del Valencia CF da la victoria a su equipo desde el banquillo con un gol que quedará en la historia de los derbis
Hugo Duro ha entrado al terreno de juego en el minuto 54 con el objetivo de dar el gol que le estaba faltando al Valencia CF. Lo ha conseguido. El delantero madrileño ha marcado de chilena el gol de la victoria, en el que puede ser el mejor gol de su carrera.
Segundo gol en un derbi
Hugo duro ya conocía lo que es marcar en un derbi valenciano. En la temporada 2021/22, última del Levante UD en primera división, repartió dos asistencias en el Ciutat de Valencia y marcó el gol del empate en Mestalla.
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Los avances en las obras del Nou Mestalla, en imágenes
- Vicente Guaita ya tiene equipo
- El 'salvavidas' del Valencia CF a Jordi Alba
- Corberán recupera efectivos para el Derbi ante el Levante
- Alineaciones probables del Valencia - Levante
- El Nou Mestalla avanza su construcción con la llegada de los anclajes de la cubierta
- Dimitrievski, humillado (7-1) y con el Mundial en el aire antes de la reunión con Corberán