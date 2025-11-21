Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golazo de chilena de Hugo Duro en el derbi

El delantero del Valencia CF da la victoria a su equipo desde el banquillo con un gol que quedará en la historia de los derbis

Hugo Duro celebrando su gol

Hugo Duro celebrando su gol / La Liga

Álvaro Barquero

Hugo Duro ha entrado al terreno de juego en el minuto 54 con el objetivo de dar el gol que le estaba faltando al Valencia CF. Lo ha conseguido. El delantero madrileño ha marcado de chilena el gol de la victoria, en el que puede ser el mejor gol de su carrera.

Segundo gol en un derbi

Hugo duro ya conocía lo que es marcar en un derbi valenciano. En la temporada 2021/22, última del Levante UD en primera división, repartió dos asistencias en el Ciutat de Valencia y marcó el gol del empate en Mestalla.

