El gran gesto de Lucas Beltrán con Hugo Duro

Hugo Duro ha sido el protagonista del derbi con un golazo de chilena que ha sellado la victoria valencianista ante el Levante UD. En el momento de la celebración, Lucas Beltran ha salido del banquillo el primero para celebrar el gol. Gesto que ha destacado el delantero madrileño en la entrevista postpartido: "Es difícil no jugar, pero tampoco me puedo quejar. Ahora le toca a Lucas y lo está haciendo espectacular. Tengo que darle guerra. He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo".

Esta acción muestra que, a pesar de la competitividad en la delantera, ambos jugadores tienen una gran relación. Aunque sea difícil verlos juntos en el once, tanto Hugo Duro como Lucas Beltrán buscan lo mejor para el equipo.