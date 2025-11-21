La joya marroquí del Valencia, eliminada del Mundial sub-17

El delantero del Juvenil B del Valencia CF, Ismail El Aoud, estaba siendo una de las sensaciones del Mundial sub-17. El atacante se encontraba disputando el torneo con la selección de Marruecos y ya acumulaba cuatro tantos en solo cinco partidos. No obstante, el combinado africano ha sido derrotado por Brasil en los cuartos de final, apeando a los 'Leones del Atlas' de la competición. Por su parte, Aoud ha forzado el penalti que ha llevado a Marruecos a la igualada, aunque finalmente el conjunto 'carioca' ha marcado en el 95' para avanzar a la siguiente ronda.

De menos a más en el Mundial

El inicio de Marruecos en el Mundial no fue nada positivo, pues los africanos se estrenaron en el torneo con una derrota ante Japón por 2-0, y en la segunda jornada recibieron un duro 'correctivo' por parte de Portugal (6-0). Sin embargo, el combinado marroquí se rehizo de las dificultades iniciales y empezaron a mostrar su mejor versión. Clasificaron a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros gracias a la victoria por 16-0 que sellaron contra Nueva Caledonia. De esos dieciséis tantos, Aoud anotó dos.

A partir de ahí las cosas comenzaron a ponerse cada vez más de cara para los africanos. En dieciseisavos de final se enfrentaron a Estados Unidos, una selección que acumulaba nueve puntos de los nueve posibles en la fase de grupos y se postulaba como una de las favoritas al título. No obstante, el conjunto marroquí aguantó el empate y venció la eliminatoria en penaltis, certificando su pase a octavos, donde se cruzaron con Mali.

Ismail El Aoud en el Mundial sub-17 / Federación de fútbol de Marruecos

Magnífico doblete en octavos

El partido de octavos entre ambas selecciones africanas estuvo igualado durante los noventa minutos, especialmente por la gran actuación de Marruecos, que firmó su mejor encuentro hasta el momento. Sin embargo, lo ajustado del partido lo resolvió un estelar Ismail El Aoud. El extremo valencianista deshizo el empate en el marcador con un gran cabezazo y anotó el gol de la victoria con una volea brillante desde fuera del área, certificando un doblete de enorme mérito. De hecho, Aoud recibió el MVP del partido gracias a su magnífica actuación.

Eliminación con el tiempo ya cumplido

Ya en cuartos de final, el rival de Marruecos era la siempre temida Brasil, que finalmente terminaría con el sueño de Marruecos en el Mundial sub-17. La 'canarinha' abrió el marcador sobre el cuarto de hora de partido gracias a un tanto de Dell. Sin embargo, Ismail El Aoud forzó un penalti al borde del descanso para que su compatriota Ziyad Baha marcase el 1-1 desde los once metros. En la segunda mitad se mantuvo la igualada hasta el minuto 95, cuando Dell puso el 1-2 final con el tiempo ya cumplido para apear del torneo a Marruecos.