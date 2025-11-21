Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD

El Valencia CF volvió a sonreír en Mestalla siete jornadas después al imponerse a un combativo Levante en un derbi lleno de intensidad. Los de Carlos Corberán generaron numerosas ocasiones para ampliar la ventaja, pero fue una espectacular chilena de Hugo Duro la que decidió un encuentro vibrante y marcado por la emoción hasta el final. Una victoria necesaria que reconcilia al equipo con su afición y devuelve confianza a un grupo que necesitaba reencontrarse con el triunfo.

Celebración del gol de Hugo Duro / LaLiga

Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF:

Titulares:

Julen Agirrezabala – Fiable (6): En la primera mitad estuvo seguro por arriba, aunque no tuvo que intervenir demasiado.

Thierry – Incisivo (7): En los primeros compases se mostró muy participativo y vertical por su banda, con múltiples internadas por la derecha. Filtró un gran pase a Beltrán que generó otra ocasión clara.

Tárrega – Férreo (6): Mantuvo un duelo intenso con un omnipresente Iván Romero. Estuvo sólido como siempre y salvó una acción muy peligrosa al inicio de la segunda mitad.

Tárrega remata un balón / LaLiga

Copete – Rocoso (6): Le tocó un duelo muy físico con Etta Eyong durante todo el encuentro. En el gol anulado le señalaron fuera de juego. Se anticipó a un balón filtrado poniendo en juego su integridad física.

Gayà – Profundo (7): En la primera mitad no pudo mostrar su mejor versión, pero tras el descanso llegó con más profundidad y generó peligro con centros laterales. Asistió en el golazo de Hugo Duro.

Javi Guerra – Activo (7): Interpretó bien las acciones con balón desde el inicio, ayudando en la salida y el juego colectivo. Tuvo varias ocasiones claras, primero tras un centro de Beltrán y luego en la segunda mitad, aunque no logró definir.

Pepelu – Correcto (6): No era un partido sencillo ante su antiguo equipo. Participó en la creación y ayudó a prolongar jugadas.

Almeida – Creativo (6,5): En su segunda titularidad consecutiva fue de menos a más, dejando detalles de calidad. Prolongó jugadas y apareció con más frecuencia en la segunda mitad.

Diego López – Intermitente (6): Buscó romper por banda, pero no se mostró regular en todas las fases del juego. Le anularon un gol polémico.

Danjuma – Desaparecido (5): Poco participativo y con escaso contacto con el balón. Su partido fue discreto y sin influencia.

Beltrán – Insuficiente (5): Tuvo la primera ocasión del partido, pero Ryan la desbarató. Realizó una buena internada y puso un centro perfecto a Javi Guerra que pudo ser gol.

Suplentes:

Hugo Duro – Determinante (8): Entró con energía y peleó cada balón. Primero tuvo un remate centrado en un córner y después anotó un golazo de chilena que adelantó al Valencia. Se convirtió en el héroe del Derbi.

Reacciones al GOLAZO de Hugo Duro / LaLiga

Rioja – Intenso (6): Entró con ganas tras su gol en la pasada jornada. Dispuso de una acción clara para adelantar al equipo, pero Toljan la bloqueó.

Foulquier - Guerrero (5): Salió para él tramó final del encuentro y se mostró aguerrido.

Raba- Apaciguador (5): Aguantó muchos balones y dio tranquilidad en momentos de angustia

Santamaría - SC (5): Tocó cinco balones unicamente. Cumplió el cometido de mantener el resultado.

Técnico:

Carlos Corberán - Acertado (7): Acertó con los cambios en el encuentro. Metió a Hugo Duro al campo y supo leer de forma correcta lo que pedía el encuentro.