Hugo Duro: "He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo"

Hugo Duro, jugador del Valencia CF, ha atendido a los micrófonos de Dazn para analizar la victoria contra el Levante UD.

Trifulca final

"Un jugador del Levante no para de pegarme sin balón varias veces. Le he dicho que me dejara de dar y luego he metido el gol. No creo que se puedan quejar".

Gol y su nuevo rol

"Es especial porque es un derbi. Ahora estaba participando menos y es una alegría. Era la única forma de rematar. Lo primero que hago es controlar el balon se la juego a Jose, siempre le digo que me la ponga mal y he conseguido marcar", ha declarado Hugo Duro sobre posiblemente el mejor gol de su carrera.

Respecto a su nuevo rol y a su suplencia: "Es difícil no jugar, pero tampoco me puedo quejar. Ahora le toca a Lucas y lo está haciendo espectacular. Tengo que darle guerra. He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo".

Mensaje para la afición

"Lo hemos pasado mal, a veces se creen que somos de piedra, pero llego a casa amargado. Se lo dedicamos a la gente".