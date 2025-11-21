Valencia CF - Levante UD: ¿Qué piensa el valencianismo sobre el resultado del Derbi?

Este viernes a partir de las 21:00 el Camp de Mestalla acoge todo un partidazo con el primer Derbi de la ciudad de la temporada. Valencia CF y Levante UD vuelven a verse las caras en Primera División varios años después con la felicidad de recuperar el duelo ciudadano este curso.

En general el aficionado del Valencia CF que ha entrevistado SUPER ha sido optimista de cara al Derbi de este viernes. El resultado más repetido entre el valencianismo es el de victoria sólida del conjunto de Carlos Corberán. El 2-1 es el pronóstico favorito y muchos se apoyan en las sensaciones positivas del Valencia frente al Betis para pensar en un triunfo local.

Otra grana parte del valencianismo pronostica no solo la victoria del Valencia CF sino además con portería a cero: ““En un Derbi y en casa espero llevarnos los tres puntos. 2-0” o “2-0 con goles de Danjuma y Hugo Duro”

Por último los más optimistas hablan incluso de goleada de 3-0: “Es un Derbi y los jugadores van a estar enchufados”.