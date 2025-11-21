La fiesta del fútbol valenciano regresa a la ciudad tres años después con más igualdad y urgencias que nunca. El viejo Mestalla será el escenario esta noche del reencuentro entre el conjunto valencianista y el granota en un partido oficial. Y es que para encontrar el último cara a cara de los dos clubes vecinos hay que remontarse al empate a un gol del pasado 30 de abril de 2022 en el feudo blanquinegro. Todo ha cambiado desde entonces.

El Levante ha vuelto a recuperar la categoría después de su tortuoso periplo por segunda división y el Valencia ha prolongado su declive convertido en un equipo mediocre víctima de la gestión autodestructiva de Peter Lim. El resultado es este derbi de València por todo lo bajo con los de Julián Calero en puestos de descenso y los de Carlos Corberán marcando la permanencia. El objetivo de unos y otros es común: huir de la zona roja.

Directo | Sigue el Valencia - Levante