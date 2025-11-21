Valencia CF y Levante UD vivirán este viernes 21 de noviembre un derbi muy emotivo, en el que los jugadores de ambos equipos saltarán al terreno de juego acompañados de unos escort kids muy especiales. En colaboración con LALIGA y los dos clubes de la capital del Turia, BKT, la empresa multinacional líder en la industria de neumáticos Off-Highway, ha organizado una activación de responsabilidad social corporativa que dará visibilidad a dos colectivos de niños vinculados a las fundaciones de ambos clubes. Se trata de una imagen cargada de simbolismo, que refleja el espíritu de inclusión, superación y comunidad:

Fundació VCF ha escogido a 11 niños para que salten al campo con sus jugadores pertenecientes al programa Escoles Blanquinegres y afectados por la DANA, justo semanas después del aniversario de la catástrofe. Por su parte, Fundación Levante UD dará la oportunidad a once niños con discapacidad intelectual para que salten al campo de la mano de sus ídolos.

Valencia CF y Levante UD saltarán al campo con unos escort kids muy especiales en el derbi valenciano / Nico Rodriguez

Una jornada de convivencia con fútbol y sorpresas

Además de su participación en el derbi valenciano, este jueves 20 de noviembre, los niños han participado en un clínic deportivo conjunto, donde han disfrutado de una jornada de convivencia, fútbol y sorpresas. La actividad ha contado con la presencia de Miguel Tendillo, leyenda del Valencia CF, y Héctor Rodas, leyenda del Levante UD. Al finalizar el clínic, BKT y LALIGA han hecho entrega de regalos personalizados a cada niño.

Con esta iniciativa, BKT y LALIGA refuerzan su compromiso con el entorno social del fútbol, demostrando que el deporte puede ser un vehículo de transformación y de impacto positivo en las comunidades.

Acerca de LALIGA

LALIGA es el ecosistema de fútbol más grande del mundo. Es una asociación deportiva de carácter privado, integrada por los 20 Clubes/SAD de fútbol de LALIGA EA SPORTS y los 22 de LALIGA HYPERMOTION, responsable de la organización de las competiciones futbolísticas de carácter profesional y ámbito nacional. Tiene más de 258 millones de seguidores en redes sociales a nivel global, en 16 plataformas y 20 idiomas diferentes. Con sede en Madrid (España), cuenta con la red internacional más amplia de todas las propiedades deportivas, con la que está presente en 35 países a través de 8 oficinas. La asociación realiza su acción social a través de la FUNDACIÓN LALIGA y es la primera liga de fútbol profesional del mundo que cuenta con una competición para futbolistas con discapacidad intelectual: LALIGA GENUINE Moeve.

Valencia CF y Levante UD saltarán al campo con unos escort kids muy especiales en el derbi valenciano / SD

A propósito de BKT

Balkrishna Industries Ltd. (BKT) es una compañía fabricante de neumáticos con sede en India. El grupo BKT ofrece una amplia y actualizada gama de neumáticos Off-Highway (fuera de carretera), específicamente proyectados para los vehículos de los sectores agrícola, industrial, movimiento de tierra, minero, vehículos todo terreno (VTT) y forestal. Las innovadoras soluciones de BKT proyectadas para las exigencias de cualquier tipología de usuario, incluyen más de 3.600 productos diferentes, vendidos en más de 163 países en todo el mundo.

Recientemente, para completar su oferta, BKT ha introducido también la fabricación de orugas de caucho. Además, el grupo ha integrado verticalmente sus operaciones con la producción de Carbon Black (negro de humo) a través de su filial BKT Carbon Black, una unidad de negocio de materias primas clave dedicada a soluciones de negro de humo de alto rendimiento.