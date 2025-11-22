Almeida: "Solo pienso en jugar, mejorar y ayudar al equipo”

André Almeida dejó su sello en el derbi disputado en Mestalla. El mediocentro portugués fue uno de los futbolistas más destacados del Valencia CF, aportando calidad, pausa y continuidad a las jugadas en un partido exigente. Su rendimiento confirma la evolución positiva del equipo en las dos últimas jornadas, saldadas con un empate y una victoria que refuerzan el cambio de dinámica. El propio Almeida, que atraviesa un momento personal más estable, reconoció tras el encuentro que ha vivido meses difíciles que condicionaron su rendimiento. “Mi cabeza fuera del campo no estaba bien. Ahora es diferente. Solo me centro en el día a día y tengo que seguir mostrando mi mejor versión para ayudar al equipo”, explicó.

El nuevo sistema de Corberán impulsa su regreso

El ajuste táctico introducido por Carlos Corberán ha sido clave para recuperar la mejor versión del portugués. El técnico ha reforzado el centro del campo, encontrando un rol donde Almeida puede sentirse cómodo, recibir más balón y participar en todas las fases del juego.

Almeida dribla a dos rivales / LaLiga

Fruto de esa adaptación, el luso ha encadenado dos titularidades consecutivas, algo que no lograba desde hacía meses. Su aportación ha dado al Valencia más control, mejor circulación y una presencia interior que había faltado en tramos complicados de la temporada. Almeida reconoció que el equipo también ha superado momentos duros: “El equipo ha tenido momentos difíciles, donde no hemos conseguido mostrar todas nuestras cualidades. En estos dos últimos partidos hemos estado bien y tenemos que seguir así, con esta actitud”, señaló.

La parte más humana: “La gente no sabe lo que pasa fuera del campo”

Más allá del fútbol, el mediocentro quiso poner el acento en la importancia del apoyo familiar durante este periodo. “La gente no sabe lo que pasa fuera del campo. Mi familia me ha ayudado mucho, ha sido muy difícil para mí”, confesó.

Ese respaldo personal ha sido determinante para que el jugador recupere estabilidad y, con ello, confianza en su juego. Su influencia en el equipo vuelve a ser evidente: ordena, conecta, da pausa y entiende cuándo acelerar y cuándo frenar. Su presencia está ayudando al Valencia CF a crecer de nuevo desde el centro del campo.

Un Valencia reforzado por la recuperación de sus referentes

El equipo de Corberán llevaba semanas buscando un punto de equilibrio que 'parece' haber encontrado en este nuevo sistema. La recuperación de Almeida se suma a un bloque que empieza a sentirse más sólido, más fluido con balón y capaz de competir en escenarios de alta tensión como un derbi.

Almeida celebra junto a Hugo Duro / LaLiga

El objetivo ahora es mantener la línea ascendente. Almeida lo tiene claro y así lo expresa en cada frase: jugar, mejorar y ayudar al equipo. Un mensaje que refleja su compromiso y que, a la vez, funciona como impulso para un Valencia que desea consolidar este buen momento.