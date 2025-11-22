Atlas News

Carlos Corberán: “La conexión con la afición es la que nos ayuda a competir”

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, se ha mostrado más que satisfecho tras la victoria en el derbi valenciano contra el Levante tras una racha de casi dos meses sin ganar un partido. "El partido de hoy es la continuidad del rendimiento del partido contra el Betis. Me gusta ver que el equipo crea conexión y se deja el alma. El equipo por la afición y la afición por el equipo. Esa conexión es la que nos ayuda a competir", ha dicho el técnico.