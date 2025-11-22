Hugo Duro pide el '9' con su mejor promedio anotador

Hugo Duro fue el hombre de la noche y será el de la semana. El delantero valencianista resolvió el derbi con un gol antológico, una chilena que pasará a la historia de los enfrentamientos contra el rival ciudadano y que ha podido significar el despegue del equipo. Lo marcó saliendo desde el banquillo y para reivindicar su figura como goleador del equipo.

No está siendo une temporada sencilla ni para el equipo ni para el '9', que ha cedido su puesto en el once en ocasiones a Arnaut Danjuma en los primeros partidos y a Lucas Beltrán en las últimas fechas, de hecho solamente ha sido titular en el 46 por ciento de los partidos. A pesar de ello es, con cuatro tantos, el máximo realizador del conjunto valencianista.

El punta madrileño se reivindicó sobre el campo agitando el avispero contra un Levante que se defendía eficazmente en bloque, encontró pronto una posibilidad de remate y amenazó con varias entradas al área para tratar de conectar con centros laterales. Finalmente resolvió el choque de manera acrobática tras el gran centro de José Luis Gayà.

Gol cada 171 minutos

Los cuatro goles que lleva Hugo Duro en su casillero -y que suponen una cuarta parte de los goles totales del equipo- los ha conseguido en 682 minutos, es decir, que lleva uno cada 171', lo que es a día de hoy el mejor registro de toda su carrera deportiva. El curso pasado hizo once en 2.230', lo que significa uno cada 203 minutos. En la 23/23 consiguió 12 en 3.146', uno cada 242' y en su primer año anotó 10 en 2.391' (uno cada 239'), siendo la segunda campaña la que peores registros tuvo, anotando dos goles en 1.578' (uno cada 789').

Hugo Duro celebrando la victoria con José Copete / Francisco Calabuig

Respeta su rol

Duro habló después del encuentro y aseguró que respeta la decisión de partir desde el banquillo, echando un capote a Lucas Beltrán y destacando la buena relación que tienen: "Es difícil no jugar, pero tampoco me puedo quejar. Ahora le toca a Lucas y lo está haciendo espectacular. Tengo que darle guerra. He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo", señalaba.

El futbolista, que declaró haber marcado el mejor gol de su carrera, explicó la acción y le dio mucho valor a la victoria: "Es especial porque es un derbi. Ahora estaba participando menos y es una alegría. Era la única forma de rematar. Lo primero que hago es controlar el balon se la juego a Jose, siempre le digo que me la ponga mal y he conseguido marcar", expuso.

La competencia según Corberán

Sobre su suplencia y la elección de Lucas Beltrán en su lugar también habló el entrenador Carlos Corberán: "Tenemos dos delanteros específicos. Ambos pueden jugar juntos porque son complementarios. Hugo es letal en el área y Beltrán nos ayuda a crear juego. Nos aportan cosas muy interesantes los dos", explicó, señalando como "fundamental" la actuación de Hugo Duro.