Gayà: "Gracias, Mestalla. Sin vosotros nada sería posible"

En el vestuario del Valencia CF son plenamente conscientes de la importancia máxima que tiene la afición de Mestalla en el recorrido del equipo a lo largo de la temporada. Los datos lo reflejan a las claras: 11 de los 13 puntos han sido cosechados bajo la condición de local.

Este domingo, en la resaca del derbi contra el Levante UD, decidido con una preciosa chilena de Hugo Duro tras una asistencia desde la banda izquierda de José Gayà, precisamente, el capitán ha querido enviar un mensaje de agradecimiento al valencianismo.

"Gracias, Mestalla. Otra vez fuisteis clave para ganar el derbi de la ciudad. Sin vosotros nada sería posible. Amunt!", ha escrito el de Pedreguer en sus redes sociales. Frases dirigidas como representante del grupo para con el 'poble de Mestalla'. La sintonía entre afición y equipo brilló semanas y media antes en el choque ante el Real Betis.

Palabras del capitán con valor añadido

Las palabras de Gayà, además, tienen valor añadido después de que en los momentos más críticos de este primer tercio de Liga el '14' lidió con los silbidos de un sector de la grada, en especial, en el Valencia - Oviedo de finales de septiembre. Como capitán, el lateral izquierdo es consciente de que en los momentos más duros hay que mantenerse en la primera línea.

De hecho, respecto a esos momentos de "fricción", Gayà declaró tras el partido que "siempre" va a "estar aquí intentando representar el escudo de la mejor manera posible". Él mismo quitó hierro a lo vivido semanas atrás, "es normal que haya momentos de fricción", dijo el zurdo.

Tras dos meses de sequía de triunfos en Mestalla, los tres puntos conquistados en el derbi de la ciudad significan una liberación tanto para los futbolistas como para los aficionados. Lo dicho por Gayà demuestra el papel relevante que la plantilla y los entrenadores le otorgan al apoyo de sus seguidores.

Más allá de la asistencia, que ha sido de récord en las últimas citas, el público valencianista ha ofrecido su apoyo fiel a los futbolistas y el cuerpo técnico justo cuando el equipo había caído al hoyo de la zona de descenso. Una vez que los blanquinegros volvieron a pisar los puestos de máximo riesgo, el aficionado ha aparcado los silbidos hacia los protagonistas sobre el césped.

Asistente en la chilena de Hugo Duro

En el terreno personal, el capitán completó un partido redondo. Serio en defensa y decisivo en ataque con el pase al corazón del área que Hugo Duro aprovechó a la perfección para decantar un derbi que aumentó de calor en los instantes finales, después que el gol del madrileño diese todo el botín a la València blanquinegra y dejase en nada, estancada en descenso, a la 'granota'. Gayà lo festejó efusivamente con los suyos, tanto el campo como en la grada.