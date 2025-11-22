José Luis Gayà fue uno de los hombres del partido contra el Levante UD. Constantemente incisivo en el carril izquierdo aprovechando el vuelo que le da a los laterales la posición de Pepelu más alineada con los centrales, el de Pedreguer no dejó de intentarlo una y otra vez con centros, internadas... hasta que finalmente encontró premio en la asistencia a Hugo Duro.

El capitán fue uno de los granes baluartes por eso peso ofensivo y por el carácter que imprimió a cada acción defensiva, especialmente en esos últimos minutos en los que encendió a la grada ganando algún duelo y celebrándolo con gestos de rabia. Con el pitido final, además, su celebración fue muy efusiva, de liberación.

Una temporada difícil: resultados, pitos...

No está siendo un año nada fácil para el '14', que tuvo que aguantar hace varias jornadas la bronca del estadio al ser sustituido y al que le está tocando ser capitán en la peor etapa de la historia de la entidad de Mestalla.

Los pitos, no obstante, los ha cambiado rápidamente por aplausos y el triunfo frente al Levante le dio un plus de tranquilidad. Gayà habló, de hecho, ante las cámaras de DAZN desde el vestuario:"Yo estoy muy bien, me encuentro muy tranquil, trabajando diariamente para intentar mejorar como he hecho siempre. El ruido forma parte del fútbol, de las carreras y por suerte tengo una carrera larga aquí, entonces es normal que haya momentos de fricción, pero siempre voy a estar aquí intentando representar este escudo de la mejor manera, como he hecho siempre", exponía.

Feliz por el resultado

Sobre el partido, Gayà también se mostró contento con el equipo y dio mucho valor al triunfo: "Teníamos muchas ganas de brindarle esta victoria a nuestra afición. Hemos sufrido mucho y este grupo no se lo merece. Sabíamos que era un partido muy especial. Es muy importante ganar un partido así".