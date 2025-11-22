"Siempre voy a estar aquí intentando representar este escudo de la mejor manera"
José Luis Gayà se mostró muy contento por la victoria y valoró los duros meses que ha vivido como capitán: "Es normal que haya momentos de fricción"
José Luis Gayà fue uno de los hombres del partido contra el Levante UD. Constantemente incisivo en el carril izquierdo aprovechando el vuelo que le da a los laterales la posición de Pepelu más alineada con los centrales, el de Pedreguer no dejó de intentarlo una y otra vez con centros, internadas... hasta que finalmente encontró premio en la asistencia a Hugo Duro.
El capitán fue uno de los granes baluartes por eso peso ofensivo y por el carácter que imprimió a cada acción defensiva, especialmente en esos últimos minutos en los que encendió a la grada ganando algún duelo y celebrándolo con gestos de rabia. Con el pitido final, además, su celebración fue muy efusiva, de liberación.
Una temporada difícil: resultados, pitos...
No está siendo un año nada fácil para el '14', que tuvo que aguantar hace varias jornadas la bronca del estadio al ser sustituido y al que le está tocando ser capitán en la peor etapa de la historia de la entidad de Mestalla.
Los pitos, no obstante, los ha cambiado rápidamente por aplausos y el triunfo frente al Levante le dio un plus de tranquilidad. Gayà habló, de hecho, ante las cámaras de DAZN desde el vestuario:"Yo estoy muy bien, me encuentro muy tranquil, trabajando diariamente para intentar mejorar como he hecho siempre. El ruido forma parte del fútbol, de las carreras y por suerte tengo una carrera larga aquí, entonces es normal que haya momentos de fricción, pero siempre voy a estar aquí intentando representar este escudo de la mejor manera, como he hecho siempre", exponía.
Feliz por el resultado
Sobre el partido, Gayà también se mostró contento con el equipo y dio mucho valor al triunfo: "Teníamos muchas ganas de brindarle esta victoria a nuestra afición. Hemos sufrido mucho y este grupo no se lo merece. Sabíamos que era un partido muy especial. Es muy importante ganar un partido así".
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Directo | Sigue el Valencia - Levante
- Alineaciones probables del Valencia - Levante
- Corberán habla del gol anulado y la tangana final
- Vicente Guaita ya tiene equipo
- El 'salvavidas' del Valencia CF a Jordi Alba
- Corberán recupera efectivos para el Derbi ante el Levante
- Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD