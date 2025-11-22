Mestalla: la afición más fiel de España

El clásico de "Mestalla nunca falla" no deja de ser noticia por más recurrente que parezca. En los dos últimos partidos, la afición del Valencia CF ha batido el récord de asistencia con entradas superiores a los 45 000 espectadores. Justo cuando el equipo más la necesitaba ahí ha estado, en el momento más crítico de lo que va de temporada tras volver a caer a los puestos de descenso.

Después de la derrota frente al Villarreal CF, el equipo de Carlos Corberán entró en la zona roja de la Liga, esa que, gracias al entrenador de Cheste, no pisaba desde principios de marzo. A la semana siguiente, los blanquinegros fueron arrasados por el Real Madrid en el Bernabéu. El valencianismo detectó la herida abierta y se encargó de cambiar el contexto en las dos próximas citas en casa: Real Betis y Levante UD.

Los silbidos a los futbolistas de semanas anteriores quedaron aparcados. A Mestalla no venía ninguno de los grandes de la competición, pero el valencianista rompió el récord de público en la presente temporada. Primero, 45 820 personas presentes en el choque con el Betis, y doce días más tarde, 46 302 en el derbi ante los 'granotes'.

El viejo coliseo de la Avenida de Suècia es capaz de generar un ambiente diferencial como ningún otro en España. Mientras el equipo ha perdido durante la última década la calidad y el carácter de los mejores, su afición y estadio continúan compitiendo en la elite. Sin que todavía hayan pasado por el feudo del Valencia el Real Madrid, el FC o el Atlético de Madrid, a día de hoy, registra el porcentaje de ocupación más elevado entre los 20 campos de Primera división.

El campo con el porcentaje de lleno más elevado de la Liga

Mestalla, según datos de 'Transfermarkt', alcanza el 91 % de ocupación tras siete de los 19 partidos que los blanquinegros acabarán jugando como locales a lo largo de la campaña 2025/26. Frente a la Real Sociedad, Getafe, Athletic, Oviedo, Villarreal, Betis y Levante un total de 314 832 espectadores han entrado al estadio, dejando la media de asistencia en 44 976. Tras el Valencia, los clubes que siguen al valenciano en cuanto a porcentaje de lleno son el Rayo Vallecano (90,8 %), el Athletic Club (89,7 %) y el Real Madrid (88,7 %).

La cifra media de asistencia en Mestalla sorprende, ya que no se trata tan solo de la más elevada desde los tiempos posteriores a la pandemia, sino que comparándola con las de temporadas anteriores hay que retroceder a los mejores años en lo deportivo de la entidad para comprobar algo similar. Si bien es cierto que aún resta una docena de partidos para completar el curso como local, también lo es que el ritmo de asistencia, por encima de los 44 000 asistentes de promedio, recuerda al de las campañas del Valencia campeón.

Los cinco estadios con el porcentaje de lleno más elevado de la competición / Transfermarkt

En la temporada de la primera Liga tras 31 años de sequía, la 2001/02, el estadio registró una media de 45 884 personas por partido, 231 más que en la 2003/04 (45 653), la del mágico Doblete de Liga y UEFA Cup. Al año siguiente, con Claudio Ranieri de vuelta y con el título de la Supercopa de Europa bajo el brazo, se quedó tras 19 citas en 44 158 personas.

Hoy, más de dos décadas después, roza los 45 000 terminados los primeros siete partidos en casa. Habrá que ver si de aquí a final de curso Mestalla aguanta esta afluencia récord. Por el momento, en cuanto a asistencia, la afición del Valencia se está comportando a lo campeón. Sin duda, el Valencia CF es el club de la Liga con mayor distancia entre el rendimiento de fidelidad del público y el rendimiento deportivo del equipo.

Deseo amplificado tras la pandemia y las urgencias del equipo

En las temporadas del coronavirus, el público vio limitada su entrada a los grandes recintos deportivos. De hecho, en la campaña 19/20 el Valencia solo pudo jugar con su afición 14 partidos hasta la irrupción fatídica del virus. En la siguiente, la 20/21 solo hubo puertas abiertas ante el Eibar con 2689 localidades vendidas de las 5000 disponibles, debido a los altos precios que estableció el entonces presidente, Anil Murthy. Y, finalmente, en la 21/22, el regreso a la normalidad transcurrió con aforos limitados y en aumento de manera progresiva.

La tendencia demuestra que después de la pandemia, independiente del pobre caminar de los suyos, el valencianismo afrontó con deseo la vuelta a los estadios. Unido esto a la difícil situación del equipo, coqueteando con la zona de descenso en 2023 y 2025, han confluido los factores para que el porcentaje de lleno haya crecido rápidamente y la media de asistencia en cada una de las temporadas ha estado por encima de los 40 000 espectadores. En las últimas dos, superando los 43 000. El número de abonados, alrededor de 40 000, repercute en esta subida.

Mestalla no falla, y se prueba que en auxilio de su equipo sabe también comportarse al más puro estilo campeón, así lo atestiguan los gráficos. No hay más que recordar como las cuentas del club, publicadas recientemente, hablan a las claras de que la fidelidad de los aficionados valencianistas se ha convertido en una de las pocas fuentes de ingresos estables que le restan a un club apartado seis años de las competiciones europeas.

Calor en casa, mucho frío lejos

El Valencia es otro en casa, más fuerte, más competitivo. De los 13 puntos que apenas suma, 11 han caído en casa, el 85 %. En Mestalla los de Corberán se han hecho con el 62 % de los puntos en disputa (13/21). Como visitante, en cambio, los números aterrorizan. Sin el calor del hogar se han perdido el 89 % de los puntos. Hace frío.