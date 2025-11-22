Rodrigo Moreno defiende a Gayà de las críticas y lanza un deseo para el Valencia CF

Rodrigo Moreno es uno de los 'héroes' del valencianismo reciente y es recordado con cariño en Mestalla al formar parte del equipo campeón de Copa del Rey el año del Centenario VCF. El delantero siempre vivió en medio del debate, sobre todo, por sus cifras goleadoras. El internacional por España demostró en más de una ocasión su valía en otras facetas del juego y terminó disputando más de 200 partidos oficiales con la camiseta de Mestalla. Rodrigo ahora vive desde 2023 una etapa en Catar en el Al-Rayyan.

Rodrigo Moreno / EFE

En una entrevista en el Diario Marca en la que analiza su aventura en Catar, el delantero ha hablado sobre el Valencia CF y la situación actual que atraviesa el equipo. Rodrigo reconoce que tiene contacto con el vestuario del Valencia CF, pero ya solo con José Luis Gayà. Según explica el delantero esto se debe a que “casi no le quedan compañeros” en la plantilla. “El único que sigue es Gayá, y me parece increíble por cierto, que se le pueda criticar a veces. Pero en el fútbol todos estamos expuestos pese a ser una leyenda”, opina Rodrigo sobre el capitán y las críticas que ha recibido por la mala dinámica de resultados del Valencia CF.

En ese sentido, Rodrigo va más allá sobre la situación del club: “Tiene muchos altibajos y la gente lo paga con los símbolos. Al Valencia siempre le deseo lo mejor y que esté lo más arriba posible”. Unas palabras que concuerdan con las declaraciones que hizo el propio Rodrigo hace unas semanas en Flashcore: "El Valencia ha atravesado momentos complicados, ha sufrido en las últimas temporadas. Al menos, han encontrado la manera de mantenerse en Primera. No es la mejor etapa de su historia, pero estoy seguro de que en el futuro el Valencia estará mucho mejor".

No obstante en esa misma entrevista recalcó su buen recuerdo del Valencia CF: "Fueron momentos muy especiales para mí, no solo a nivel profesional, sino también personal, porque mi hija nació en Valencia, fue la época en la que debuté con la Selección y representé al club en el Mundial de 2018... Recuerdo esa etapa con mucho cariño. Siempre deseo que el Valencia esté en los puestos más altos de la tabla".

Por otro lado Rodrigo Moreno también se refirió a la reciente muerte de José Manuel Ochotorena, con el que coincidió durante toda su estancia en el Valencia CF y del que guarda un buen recuerdo. “Me quedé en shock, no sabía que estaba mal. Fue el entrenador de porteros en el Valencia CF y luego también lo tuve en la Selección. Fue un hombre muy activo y me impactó su muerte. Lo siento muchísimo”, explica Rodrigo en una sentidas palabras sobre Ochotorena.

El mejor goleador de los últimos tiempos en el Valencia CF

Cinco años después de ser vendido al Leeds United, Rodrigo Moreno sigue en lo alto de la lista de máximos goleadores del club desde que Peter Lim hiciera efectiva la compra de la amplia mayoría accionarial en la campaña 2014/15. Sin ser un '9' puro, se marchó del Valencia con 59 goles en 220 partidos oficiales, y un discreto promedio de 0,27 goles por partido, conforme a la base de datos del Valencia CF 'Ciberche.net'.