Tajonar, pista de despegue para el VCF Femenino

Continúa el Valencia CF Femenino afrontando partidos ante rivales de la parte alta, donde las de Mikel Crespo ocupan actualmente la 3ª posición con 19 puntos en 10 partidos. Esta vez, en la que es la 11ª jornada de la Primera Federación Iberdrola 25-26, el rival es el CD Filial de Fundación Club Atlético Osasuna, 4º con 17. El choque se celebra este domingo, 23 de noviembre de 2025, a las 12:00h en las instalaciones deportivas de Tajonar.

Objetivo amenazar el ascenso directo

El equipo valencianista es tercero en la clasificación a cinco puntos del líder, el Barça B, que tiene un partido más. El objetivo del equipo no es otro que el de conseguir el ascenso y ve en el partido en Navarra una oportunidad de oro para tumbar a un rival directo y seguir pujando por el ascenso directo.

Las blanquinegras vencieron en la 10ª jornada al Villarreal CF (1-0), que antes del choque era 3º con 17 puntos frente a los 16 de las valencianistas. Las jornadas 12ª y 13ª llevarán al Valencia CF Femenino a disputar los seis puntos en el Puchades, antes del parón navideño: el 6 de diciembre a las 18:00h contra el FC Barcelona B, actualmente 1º con 24 puntos; y el 13 de diciembre a las 18:00h frente al Deportivo Alavés, a fecha de hoy 2º con 23 puntos.