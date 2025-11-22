Tárrega y Copete desactivaron la vía Etta Eyong

El Valencia CF recibía en Mestalla a una de las grandes amenazas del campeonato: Etta Eyong. El delantero del Levante UD es uno de los mejores futbolistas de LaLiga y uno de los atacantes más peligrosos, como así atestiguan sus seis goles y tres aistencias esta temporada, pero los defensores valencianistas lograron desactivarlo por completo en el derbi.

César Tárrega y José Copete jugaron su mejor partido hasta la fecha como pareja de centrales justo el día en que les tocaba lidiar con uno de los '9' más difíciles, pero consiguieron 'metérselo en el bolsillo' en un partido marcado por la concentración, la intensidad y la lectura de las jugadas.

Sin noticias de Etta

El camerunés falló su único regate en el partido y apenas logró ensayar un disparo en todo el choque. Con un aparatoso vendaje en la pierna y sin ser capaz de encontrarle las cosquillas a los centrales blanquinegros, fue sustituido por Goduine Koyalipou en el minuto 70 de encuentro.

Copete, expeditivo

En primer lugar, el partido de Copete fue su mejor actuación como valencianista. Empezó algo impulsivo en sus primeras acciones, pero con el paso de los minutos se fue aserenando y contando por exitosas todas sus intervenciones defensivas en el juego. Ganó un tackle (entrada a ras de suelo), firmó tres recuperaciones, tres despejes, una intercepción, bloqueó un disparo a portería, ganó cuatro de los seis duelos que disputó a ras de suelo y no fue regateado ni una sola vez. Con el balón en los pies firmó un 89 por ciento de acierto en el pase (56/63).

Hugo Duro celebrando la victoria con José Copete / Francisco Calabuig

Tárrega, líder

Por lo que respecta a Tárrega, lideró la zaga con un partido que le sirvió de redención tras el error contra el Betis. Ganó un 'tackle', firmó una intercepción, tres despejes, cuatro recuperaciones, dos de tres duelos aéreos y no fue regateado ni una sola vez. A pesar de su fallo en la jornada anterior tiró de personalidad para llevar la zon cantante en la salida de balón, sumando un 92 por ciento de acierto en el pase (71/77).

Dos roles claros y mejor salida

El partido de los centrales mostró la cara más agresiva y de perfil 'marcador' de Copete. El andaluz es un perfil más impulsivo y contra el Levante mostró ese gen batallador. También el rostro más líder de César, dominador desde el posicionamiento tuvo dos 'salvadas' providenciales para abortar pases filtrados y acciones de peligro inmimente granota. Con el balón, el rol más cercano de Pepelu y la existencia de un mayor número de líneas de pase con Almeida y Javi Guerra, les permitió crecer y sentirse con más opciones a la hora de sacar el esférico.