Victoria vital del filial de Angulo ante el Lleida

El VCF Mestalla ha disputado en la tarde de este sábado el partido ante el Atlètic Lleida correspondiente a la jornada 12 del Grupo III de Segunda Federación. El encuentro, disputado en el Antonio Puchades, ha finalizado con victoria 1-0 en un partido en que el filial se adelantó con gol de Marc Jurado y dispuso de innumerables ocasiones claras del propio Marc Jurado, Aimar Blázquez, Otorbi, Mario Domínguez y Víctor JR. para haber vencido con mayor comodidad. Un triunfo vital tras una racha de cuatro semanas sin hacerlo.

El filial, con muchos cambios en el once, buscaba de salida una victoria que le ayudara a cambiar la dinámica ante un Atlètic Lleida que también está ubicado en la parte baja de la clasificación. Los dos equipos, en todo caso, han salido decididos a por el partido, el VCF Mestalla queriendo el balón y el Atlètic Lleida con presión alta para dificultar la salida.

En los primeros minutos hubo una ocasión clara para cada equipo, Otorbi por parte del VCF Mestalla en una de sus cabalgadas habituales que no acertó a rematar ante el guardameta, y por parte visitante Boris fue el que lanzó ajustado al palo un balón rebotado.

El VCF Mestalla se adelantó en una jugada de fe por la izquierda en la que primero Lucas Núñez y posteriormente Marcos Navarro lucharon por mantener la posesión del balón en zona de ataque, para que finalmente el lateral de Ribarroja se deshiciera de dos jugadores para llegar a línea de fondo y asistir a Marc Jurado que no perdonó en el área para anotar su sexto gol de la temporada.

Tras el tempranero tanto el partido cambió con un Atlètic Lleida que intentó acercarse más al área del VCF Mestalla que trataba de no conceder opciones atrás y salir a la contra. En una de ellas, ya pasado el minuto 20, tuvo una ocasión en las botas de Aimar que, en posición franca tras buena asistencia de Lucas, envió su lanzamiento por encima del larguero.

Ocasiones clarísimas

Pudo anotar nuevamente el VCF Mestalla superada ya la media hora en una acción en que esta vez Mario González fiiltró un pase para que Marc Jurado en el punto de penalti rematara de puntera ajustado al poste. Pudo marcar también en una nueva contra tras rechace de Prevedini que aprovechó Otorbi y habilitó a Aimar que remató nuevamente ajustado al palo cuando ya se cantaba el gol en el Antonio Puchades.

Y la más clara de todas en una nueva cabalgada de Otorbi por derecha que acabó centrando para que Marc Jurado rematara y se encontrara con una espectacular intervención del veterano guardameta Pau Torres.

Tímida reacción del Atlètic Lleida

La segunda mitad arrancó con una tímida reacción del Atlètic Lleida que adelantó sus líneas y un VCF Mestalla que seguía buscando el segundo gol que le diera mayor tranquilidad con Marc Jurado y Otorbi generando peligro en cada contra y Aimar que volvió a disponer de una opción a centro de Monferrer, pero su lanzamiento salió por encima del larguero.

Conforme avanzaba la segunda mitad el Atlètic Lleida intensificó su presencia en área del VCF Mestalla, sin disfrutar en todo caso de grandes ocasiones más allá de un lanzamiento de Joanet desde la frontal al que respondió Vicent Abril con una gran intervención.

El Mestalla se liberó emocionalmente tras un triunfo muy importante para seguir esperanzado en la lucha / VCF Media

Quiso retomar el dominio del partido el VCF Mestalla con la entrada en el campo de Víctor JR, Pol Trigueros y Mario Domínguez a los que se unió Jaume Durà para buscar una mayor posesión del balón y volver a tener presencia en campo contrario.

Las primeras opciones en un atrevido lanzamiento de Víctor JR desde el centro del campo viendo a Pau Torres adelantado, y posteriormente un lanzamiento escorado de Mario Domínguez que detuvo el guardameta del Atlètic Lleida, así como en otra llegada de Víctor JR. y un remate de cabeza de Jaume Durà a centro de Marc Jurado.

En la recta final de partido el filial dispuso de nuevas ocasiones clarísimas en las botas de Víctor JR y Mario Domínguez que no acertaron a definir para haber dado mayor tranquilidad en un partido que en todo caso finalizó con la ansiada victoria en el Antonio Puchades.

Tres puntos de puro oxígeno

Esta ha sido la segunda victoria del filial, entrenado por Miguel Ángel Angulo, tras 12 jornadas. Con 11 puntos, el filial toma algo de aire, y se sitúa a dos puntos del Barbastro, en puesto de promoción de permanencia, y del Andratx, primero que se salvaría. Eso sí, los rivales todavía tienen que jugar esta jornada. De todos modos, los tres puntos son fundamentales para romper una serie agónica de cuatro semanas ligueras sin conocer el triunfo. El equipo es decimosexto.