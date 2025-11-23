Un año del partido que cicatrizó a Mestalla tras la DANA
El Valencia CF y su afición homenajearon a las 229 víctimas de la tragedia en un encuentro marcado por la emoción, la unión y un triunfo inolvidable ante el Real Betis (4-2)
Se cumple un año del primer partido del Valencia CF tras la catástrofe provocada por la DANA, que dejó 229 víctimas mortales y paralizó a toda la Comunitat Valenciana. El 23 de noviembre, Mestalla vivió una tarde profundamente simbólica en la que la afición y el club rindieron un sentido homenaje a quienes perdieron la vida. El estadio se volcó en un acto que ya forma parte de la historia del valencianismo y de la ciudad.
Un homenaje que estremeció Mestalla
El coliseo valencianista se tiñó de los colores de la senyera. En la grada, un enorme tifo recordó a las poblaciones afectadas bajo el lema “Units com sempre”. En el centro del campo, una gigantesca bandera cedida por el Real Madrid presidió el círculo central. Los jugadores de ambos equipos saltaron al césped unidos, colocaron un lazo negro y guardaron un minuto de silencio que emocionó a toda la grada. César Tárrega, vecino de Aldaia (una de las zonas más golpeadas por la tragedia) no pudo contener las lágrimas.
Un Valencia desatado tras el descanso
En lo deportivo, el Valencia firmó uno de sus mejores encuentros de la temporada. Tárrega abrió el marcador en el minuto 9, haciendo estallar Mestalla con un gol cargado de significado. El Betis empató antes del descanso tras un gol en propia puerta de Hugo Duro, y en el festejo mostró su respeto a la tragedia desplegando una gran senyera.
Tras el paso por vestuarios, llegó la revolución blanquinegra. En apenas seis minutos frenéticos, el equipo de Baraja anotó tres goles: Hugo Duro firmó el 2-1 y, en el 53’, una vaselina espléndida para el 3-1. Diego López culminó el vendaval con una volea imparable que puso el 4-1. El Betis recortó distancias para el 4-2 final, pero el triunfo ya estaba decidido.
Un partido que marcó un antes y un después
Aquella tarde quedará para siempre en la memoria del valencianismo, no solo por la carga emocional del homenaje, sino porque supuso un punto de inflexión para el equipo y, con el paso del tiempo, el inicio del ocaso de la etapa de Rubén Baraja en el banquillo.
