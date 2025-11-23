Bryan Gil se reencuentra con La Cartuja, escenario del escándalo de las entradas en 2022

La final de la Copa del Rey entre el Valencia CF y el Real Betis en el año 2022 fue gestionada de manera vergonzosa con las aficiones. El hecho de jugarse en La Cartuja (Sevilla) no tenía porque dar preferencia a los béticos, ya que se planteaba como escenario neutral por parte de la RFEF... Pero lo que pasó estuvo muy alejado de ese ideal de igualdad y respeto a ambas aficiones. Esto molestó mucho a la plantilla valencianista y a un Bryan Gil que este fin de semana se mide al Real Betis con el Girona justo la semana en la que se ha anunciado que el feudo sevillano seguirá albergando finales.

Cuando el valencianismo y los jugadores ingresaron en el recinto se dieron cuenta de una dura realidad permitida o no atajada por parte de la Federación y es que había muchos más béticos que aficionados blanquinegros en las gradas. Que se hicieron escuchar más que los verdiblancos, sí, pero partiendo en inferioridad de condiciones.

"Nos vendieron una película"

Esta bochornosa situación de la que el valencianismo fue víctima y el beticismo se vio beneficiado la volvió a denunciar Bryan Gil, integrante de la plantilla de José Bordalás, en El After de PostUnited antes de jugar contra el Betis con el Girona: "Nos vendieron la película de que las entradas eran 50-50 y tú llegabas al estadio... era claramente una esquinita para el Valencia y lo demás para el Betis", relataba el extremo andaluz el pasado mes de abril.

Los aficionados rugieron en La Cartuja y la convirtieron en Mestalla poco a poco. El ambiente fue especial desde mucho antes. Ni el barro pudo con una afición que recibió al equipo empapada tras la lluvia / F. Calabuig

La Cartuja seguirá albergando finales

Sevilla será la capital nacional del fútbol hasta 2028. Tal como anunció el pasado lunes la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el estadio de La Cartuja acogerá las tres próximas finales de la Copa del Rey. Así, este recinto deportivo recién reformado, con capacidad para 70.000 espectadores, será la sede de este trofeo nueve ediciones consecutivas, como mínimo. La fecha más inmediata, la de este temporada 2025/2026, ya está fijada: el 25 de abril.

La fiesta le costará a la Junta de Andalucía cerca de 12 millones de euros, cifra que espera recuperar con creces con el impacto económico que rodea la celebración del evento. Pagará tres milones de euros en la edición de 2026, cuatro en la de 2027 y 4,5 millones en 2028 por albergar unas finales en las que lo deseable sería que las aficiones estén igualmente representadas... aunque a la final llegue un equipo sevillano.