El Rayo pierde dos puntos en Oviedo y a los sancionados Isi y Ciss

El Rayo Vallecano será el siguiente rival en la Liga del Valencia CF después de que los pupilos de Carlos Corberán hayan encadenado cuatro puntos en las dos últimas jornadas. En la próxima, la decimocuarta, al conjunto de Mestalla le tocará visitar el estadio de Vallecas con el objetivo de romper la serie de diez desplazamientos en la competición doméstica sin conocer la victoria.

Los madrileños afrontarán el partido tras haberse dejado dos puntos en el partido de este domingo en el Carlos Tartiere ante el Real Oviedo (0-0) y, sobre todo, con dos importantes bajas por sanción. El entrenador del equipo de la franja, Iñigo Pérez, no podrá alinear a Isi Palazón, capitán del Rayo, ni tampoco al Pathé Ciss.

El Oviedo le rasca un punto al Rayo Vallecano

En el encuentro que ha abierto la sesión del sábado en la Liga, el Oviedo ha sido un hueso duro de roer para el Rayo. Los azulones, colistas en la tabla, rascaron un punto para empatar a nueve con el Levante UD y dispusieron de ocasiones para haberse llevado el triunfo, en especial, un lanzamiento de Santi Cazorla, que fue titular con el brazalete de capitán.

El mediapunta Isi fue noticia en la segunda mitad. La amarilla que el murciano vio a los 80 minutos es la quinta y acarrea suspensión. Cinco minutos más tarde, Isi fue sustituido por Iñigo, que dio entrada al césped ovetense al ex del Valencia Fran Pérez.

Justamente, en esos instantes finales del choque un barullo en el área terminó con una inesperada expulsión en el Rayo, la del mediocentro senegalés Pathé Ciss. Este, que tan solo llevaba 33 minutos sobre el terreno de juego, al haber entrado en el 57' por Mendy, vio la roja directa por conducta violenta en un duelo producto de un saque de esquina.

Así, el Rayo, más allá del empate sin goles, regresó de Oviedo sufriendo daños colaterales. Las sanciones para el duelo con el Valencia, del lunes 1 de diciembre a las 21:00 horas, de Isi Palazón y Pathé Ciss. No obstante, antes de dicho encuentro, el Rayo jugará en la tarde del jueves en competición europea. Los de Iñigo se desplazarán a Eslovaquia para enfrentarse en la Conference League al Slovan Bratislava.