Mauricio Pellegrino logra su primer titulo como entrenador

Mauricio Pellegrino, exjugador y exentrenador del Valencia CF, ha logrado su primer título como técnico. Lanús se impuso a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana celebrada en Asunción. El segundo torneo más importante de clubes de Conmebol comenzó a principios de marzo con 44 equipos y ha concluido 8 meses después con el club argentino como campeón. Lanús amplía su espléndido palmarés y clasifica de forma directa a la próxima edición de Copa Libertadores.

Mauricio Pellegrino, jugador

El defensa argentino llegó al Valencia CF en la temporada 1999/00 donde disputó seis temporadas y 212 partidos. Ganó dos ligas y una Copa de la UEFA con los blanquinegros, además de llegar a dos finales de Champions League. Fue una pieza clave en los once del Valencia, excepto en la última donde perdió ligeramente protagonismo. Abandonó Mestalla rumbo a Anfield donde solo jugo media temporada para recalar en el Alavés.

Mauricio Pellegrino en el Valencia CF / x

Mauricio Pellegrino, entrenador

Su primera experiencia como técnico fue en el Valencia CF. El argentino fue destituido después de 14 partidos con un historial de seis derrotas, tres empates y cinco victorias. Desde ese momento ha pasado por numerosos clubes, Alavés, Leganés y Cádiz entre otros. Pellegrino llegó al Lanús en enero de este año y ha cumplido 50 partidos con el club el mismo encuentro que se ha proclamado campéon de la Copa Sudamericana.