Mauricio Pellegrino logra su primer titulo como entrenador
El Lanús se proclama campeón de la Copa Sudamericana ante el Atlético Mineiro
Mauricio Pellegrino, exjugador y exentrenador del Valencia CF, ha logrado su primer título como técnico. Lanús se impuso a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana celebrada en Asunción. El segundo torneo más importante de clubes de Conmebol comenzó a principios de marzo con 44 equipos y ha concluido 8 meses después con el club argentino como campeón. Lanús amplía su espléndido palmarés y clasifica de forma directa a la próxima edición de Copa Libertadores.
Mauricio Pellegrino, jugador
El defensa argentino llegó al Valencia CF en la temporada 1999/00 donde disputó seis temporadas y 212 partidos. Ganó dos ligas y una Copa de la UEFA con los blanquinegros, además de llegar a dos finales de Champions League. Fue una pieza clave en los once del Valencia, excepto en la última donde perdió ligeramente protagonismo. Abandonó Mestalla rumbo a Anfield donde solo jugo media temporada para recalar en el Alavés.
Mauricio Pellegrino, entrenador
Su primera experiencia como técnico fue en el Valencia CF. El argentino fue destituido después de 14 partidos con un historial de seis derrotas, tres empates y cinco victorias. Desde ese momento ha pasado por numerosos clubes, Alavés, Leganés y Cádiz entre otros. Pellegrino llegó al Lanús en enero de este año y ha cumplido 50 partidos con el club el mismo encuentro que se ha proclamado campéon de la Copa Sudamericana.
