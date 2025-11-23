Los pilares de acero de la cubierta del Nou Mestalla ya están de camino a València

Los pilares de acero de 38 metros de largo que sujetarán la cubierta del Nou Mestalla ya están siendo transportados de A Coruña a Valencia para su instalación, según informó este domingo el Valencia CF.

FCC Construcción, junto a Horta Coslada, está construyendo los 50 pilares de acero que soportarán las 4.800 toneladas de la cubierta del nuevo estadio valencianista, cuya inauguración está prevista para verano de 2027.

Estos pilares construirán las columnas principales de la fachada y de sección rectangular (cerrada) de 1.200x760 mm, además de otros de 1.400x850 mm y de 1.400x760 mm con una base de placas que formarán secciones armadas con rigidizadores longitudinales y transversales.

La cubierta, clave en el Nou Mestalla

El Valencia considera "uno de los grandes valores del nuevo estadio" la cubierta, que contará con una instalación fotovoltaica constituida por paneles solares con gestión de sistema inteligente en su perímetro exterior.