El Valencia CF destaca el gran partido de Thierry

El Derbi de València culminó con una victoria del Valencia CF ante el Levante UD gracias a un golazo de Hugo Duro de chilena que supuso un triunfo balsámico para el cuadro de Carlos Corberán.

El partido comenzó muy nivelado, pero poco a poco fue decantándose la balanza en favor de los locales, que gozaron de más y mejores ocasiones de gol. La firmeza defensiva de ambas escuadras fue lo más reseñable y entre todos ellos destacó Thierry Rendall, quien cuajó su mejor partido de la temporada y quizá uno de sus mejores como valenciansita.

Thierry Rendall / JM LOPEZ

En el club destacan su aspecto técnico-táctico general -volumen defensivo-. "Thierry fue el futbolista del Valencia CF que más acciones acumuló con un total de 15. El de Amadora también destacó en el factor técnico-táctico defensivo -recuperaciones /interceptaciones, interrupciones de ataque rival y despejes totales-. El lateral valencianista interceptó 4 balones, cortó 4 ataques del rival (el que más junto a Copete) y despejó hasta en 7 ocasiones", aseguran.

Un puñal en ataque

Por otro lado, el portugués también fue de los más destacados en el aspecto ofensivo. El lateral realizó un total de 56 pases con un porcentaje de acierto del 91%, 49 pases cortos-medios con una eficacia de un 94%, 7 entregas largas en las que acertó 5 (71%, el defensa más eficaz del equipo en este registro) y 45 pases hacia delante con un éxito de un 82%. Fue un atuténtico puñal por la banda derecha, buscando y encontrando la espalda del granota Manu Sánchez en numerosas ocasiones, pisando el área rival y asistiendo a sus compañeros, aunque ninguno fue capaz de convertirlos en gol por el buen hacer de la portería y zaga visitante.