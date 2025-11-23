El Valencia CF se despega del descenso un mes después

El Valencia CF de Carlos Corberán ha conseguido tomar cierto oxígeno en la competencia por salir de la zona de descenso de la Liga. Los cuatro puntos cosechados en Mestalla de forma consecutiva frente al Real Betis y al Levante UD han servido para escapar momentáneamente de la zona peligrosa y colocarse en la decimoquinta posición de la tabla.

Hasta la fecha, con trece jornadas disputadas, la mejor serie del equipo blanquinegra se ha quedado en cuatro de seis puntos. Una victoria y empate ante Athletic (2-0) y Espanyol, y viceversa en los dos partidos más recientes como conclusión del primer tercio de la competición.

El próximo lunes en Vallecas, los pupilos de Corberán tendrán la oportunidad de alargar esta serie hasta el que sería el mejor momento de una temporada que ha empezado con dificultades para el Valencia. Tras las 24 jornadas en descenso de la pasada campaña, en la actual, se han acumulado dos en el abismo de la clasificación.

Un mes para volver a tener pulso

Después de la derrota en Mestalla a manos del Villarreal (2-0), el Valencia cayó en la zona roja con nueve puntos en apenas diez jornadas. Los blanquinegros ocuparon la decimoctava posición, la misma que en la siguiente semana tras la humillación del Bernabéu con el 4-0 del Real Madrid.

La crisis se agudizó, aunque el equipo dio señales de vida en el empate a un gol frente al Betis cambio de sistema mediante. Un punto -puede que de inflexión- que le valió al Valencia para salir del descenso gracias a la mejor renta goleadora. Sin embargo, las distancias no existían. Empatado a puntos con el Girona, ha sido en esta jornada posparón en la que los de Corberán han podido despegarse ligeramente de las tres posiciones calientes de la clasificación.

La jornada terminará para el Valencia con dos puntos de ventaja sobre el primero que marca la raya del descenso: el Girona. Eso sí, el conjunto de Míchel se ha llevado un valioso empate del Benito Villamarín, donde el Betis ha igualado, en el tramo final del choque, gracias a un tanto de Valentín Gómez, el que había hecho el ucraniano Vanat.

Oviedo y Levante cierran con nueve unidades

Por debajo de los gerundenses, Levante y Oviedo cierran la tabla de la Liga con solo nueve puntos. Mientras que los 'granotes' cayeron en el derbi de Mestalla, los ovetenses han sumado un punto en su estadio ante el Rayo Vallecano, a pesar de haber jugado buena parte del segundo tiempo con un jugador menos tras la expulsión de Ilyas.

El Oviedo demuestra que el pulso todavía le late en esa lucha por el descenso en la que, tras la jornada 13, se ha metido de lleno Osasuna. Los navarros perdieron en El Sadar ante una Real Sociedad revitalizada ya con 16 puntos. Por debajo del Valencia también se encuentra el Mallorca, decimosexto, después de caer en La Cerámica con un Villarreal lanzado en posiciones de Champions.

Europa, todavía lejos

Como conclusión, el Valencia CF, respira más tranquilo antes de viajar a Vallecas para intentar ampliar el estado de recuperación. Su renta sobre el descenso es de dos puntos. Con muchos equipos entre medias, por ahora, Europa queda más lejos. A falta de que a final de temporada, a través del resultado que deje la Copa y el papel de los equipos españoles en los torneos UEFA, hoy las plazas se cerrarían con la quinta para la Europa League y la sexta para la Conference League.

Con un partido menos, el que disputará en casa ante el Sevilla, el Espanyol es sexto con 18 unidades. Una más que el Getafe. El Athletic Club se halla también a un punto de la posición de Liga Conferencia. Incluso, el Sevilla, si ganase este lunes en Barcelona, los adelantaría a todos con 19 puntos, situándose a dos del quinto, el Betis. A más distancia aún se halla el Betis, quinto con 21 puntos, ocho más que los de Corberán.

Así marcha, acabado el primer tercio de Liga, el Valencia de Corberán. Con una renta favorable de dos puntos sobre el descenso y a cinco de Europa. En un mes, el Valencia ha logrado sacar la cabeza del abismo, aunque la lucha continúa con cuatro partidos antes de final de año: Rayo Vallecano, Sevilla, Atlético y Mallorca, que guiarán los objetivos con los que empezar la competición en 2026.