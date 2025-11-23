El Valencia Femenino resiste con diez y suma un punto de mérito en Tajonar
Las blanquinegras aguantaron la expulsión de Mbadi en el 73’ para firmar un 0–0 de alto nivel competitivo ante Osasuna, rival directo en la zona alta de la Primera Federación
El Valencia CF Femenino logró un valioso empate sin goles en su visita a Tajonar, en un duelo intenso, equilibrado y disputado hasta el último segundo. Pese a jugar con una futbolista menos desde el minuto 72 por la expulsión de Mbadi C., el equipo dirigido por Mikel Crespo supo resistir las embestidas finales de Osasuna y cerrar un punto que le permite mantenerse en la tercera posición de la Primera Federación Femenina con 20 puntos tras once jornadas.
Un arranque vibrante y de fuerzas equilibradas
La igualdad marcó el inicio del encuentro. Osasuna salió decidido a imponer su juego combinativo y generó las primeras llegadas claras. Claudia G. probó a Aylin en los primeros minutos y, poco después, Urzainqui rozó el gol con un disparo ajustado desde la frontal.
El Valencia reaccionó con personalidad, buscando transiciones rápidas y profundidad por bandas. La ocasión más peligrosa del primer tiempo llevó la firma de Rebecca E., que en el minuto 21 conectó un remate a bocajarro que obligó a N. Rodríguez a lucirse con una parada decisiva para evitar el 0–1. Antes del descanso, Sarriegi tuvo otra oportunidad para las rojillas, aunque su golpeo salió por encima del larguero.
Mucha tensión y pocas concesiones en la segunda parte
Tras el descanso, Osasuna mantuvo el mando del juego, presionando alto y tratando de incomodar la salida de balón valencianista. Las blanquinegras, sin embargo, supieron ajustar líneas y frenar las progresiones rojillas, equilibrando el ritmo del partido y cerrando espacios con eficacia.
El conjunto de Crespo buscó aprovechar los contraataques y atacar la espalda de la zaga local, aunque sin encontrar ocasiones realmente claras para romper el empate.
La expulsión de Mbadi altera el final del encuentro
El duelo dio un giro clave en el minuto 73, cuando Mbadi C. vio la roja directa y dejó al Valencia con diez futbolistas. Desde ese instante, el equipo valencianista tuvo que replegarse y defender con máxima concentración ante un Osasuna que se lanzó en bloque en busca del gol de la victoria.
La ocasión más clara llegó en el minuto 84, cuando Leire conectó una volea dentro del área que se marchó por encima del travesaño. Fue el último gran susto para un Valencia que, pese a la inferioridad numérica, no renunció a competir cada acción hasta el pitido final.
Un punto que refuerza la candidatura blanquinegra
El empate deja satisfecho a un Valencia CF Femenino que mantiene el pulso por los puestos altos de la tabla. Con 20 puntos y afianzado en la tercera posición, el equipo de Mikel Crespo afrontará su próximo reto ante un rival directo: el FC Barcelona B, segundo clasificado con 24 puntos. La cita será el sábado 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Antonio Puchades, donde las blanquinegras buscarán prolongar su buen momento competitivo.
Ficha Técnica
0 – CA Osasuna: N. Rodríguez, Saioa L., Claudia G. (I. Igoa, min.69), Porto, Eunate, Palacios (Riu, min.69), Mait, Marina, Urzainqui (Vanessa, min.87), Sarriegi (Leire, min.80). Nora.
Banquillo: Mon, Azpiazu, Leire, Vanessa, I. Igoa, Riu, L. Teruel.
Entrenador: Josu Domínguez.
0 – Valencia CF Femenino: Jana, Sara Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (c), Recio (M. Martí, min.66), Mbadi C., Gema, Rebecca E. (Ferrato, min.85), Marcano (Mascarell, min.66), Tere (Monente, min.76).
Banquillo: Marina, Monente, Ferrato, Mascarell, M. Martí, Esther, Laia.
Entrenador: Mikel Crespo.
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Corberán habla del gol anulado y la tangana final
- El Valencia Basket sufre una nueva derrota en la Fonteta frente al Fundación Zaragoza
- Así fue la riña en el final del derbi en Mestalla
- Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD
- Calero: 'A un jugador de ellos le ha costado saber ganar
- El polémico gol anulado al Valencia CF por fuera de juego de Copete
- Hugo Duro rompe el Derbi con una chilena para la historia