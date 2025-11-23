El Valencia Femenino resiste con diez y suma un punto de mérito en Tajonar

El Valencia CF Femenino logró un valioso empate sin goles en su visita a Tajonar, en un duelo intenso, equilibrado y disputado hasta el último segundo. Pese a jugar con una futbolista menos desde el minuto 72 por la expulsión de Mbadi C., el equipo dirigido por Mikel Crespo supo resistir las embestidas finales de Osasuna y cerrar un punto que le permite mantenerse en la tercera posición de la Primera Federación Femenina con 20 puntos tras once jornadas.

Un arranque vibrante y de fuerzas equilibradas

La igualdad marcó el inicio del encuentro. Osasuna salió decidido a imponer su juego combinativo y generó las primeras llegadas claras. Claudia G. probó a Aylin en los primeros minutos y, poco después, Urzainqui rozó el gol con un disparo ajustado desde la frontal.

El Valencia reaccionó con personalidad, buscando transiciones rápidas y profundidad por bandas. La ocasión más peligrosa del primer tiempo llevó la firma de Rebecca E., que en el minuto 21 conectó un remate a bocajarro que obligó a N. Rodríguez a lucirse con una parada decisiva para evitar el 0–1. Antes del descanso, Sarriegi tuvo otra oportunidad para las rojillas, aunque su golpeo salió por encima del larguero.

Rebecca disputa un balón con Sarriegi / Osasuna

Mucha tensión y pocas concesiones en la segunda parte

Tras el descanso, Osasuna mantuvo el mando del juego, presionando alto y tratando de incomodar la salida de balón valencianista. Las blanquinegras, sin embargo, supieron ajustar líneas y frenar las progresiones rojillas, equilibrando el ritmo del partido y cerrando espacios con eficacia.

El conjunto de Crespo buscó aprovechar los contraataques y atacar la espalda de la zaga local, aunque sin encontrar ocasiones realmente claras para romper el empate.

La expulsión de Mbadi altera el final del encuentro

El duelo dio un giro clave en el minuto 73, cuando Mbadi C. vio la roja directa y dejó al Valencia con diez futbolistas. Desde ese instante, el equipo valencianista tuvo que replegarse y defender con máxima concentración ante un Osasuna que se lanzó en bloque en busca del gol de la victoria.

La ocasión más clara llegó en el minuto 84, cuando Leire conectó una volea dentro del área que se marchó por encima del travesaño. Fue el último gran susto para un Valencia que, pese a la inferioridad numérica, no renunció a competir cada acción hasta el pitido final.

Un punto que refuerza la candidatura blanquinegra

El empate deja satisfecho a un Valencia CF Femenino que mantiene el pulso por los puestos altos de la tabla. Con 20 puntos y afianzado en la tercera posición, el equipo de Mikel Crespo afrontará su próximo reto ante un rival directo: el FC Barcelona B, segundo clasificado con 24 puntos. La cita será el sábado 7 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Antonio Puchades, donde las blanquinegras buscarán prolongar su buen momento competitivo.

Ficha Técnica

0 – CA Osasuna: N. Rodríguez, Saioa L., Claudia G. (I. Igoa, min.69), Porto, Eunate, Palacios (Riu, min.69), Mait, Marina, Urzainqui (Vanessa, min.87), Sarriegi (Leire, min.80). Nora.

Banquillo: Mon, Azpiazu, Leire, Vanessa, I. Igoa, Riu, L. Teruel.

Entrenador: Josu Domínguez.

0 – Valencia CF Femenino: Jana, Sara Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Pauleta (c), Recio (M. Martí, min.66), Mbadi C., Gema, Rebecca E. (Ferrato, min.85), Marcano (Mascarell, min.66), Tere (Monente, min.76).

Banquillo: Marina, Monente, Ferrato, Mascarell, M. Martí, Esther, Laia.

Entrenador: Mikel Crespo.